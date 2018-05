Femeile din PSD care au dat in judecata Times New Roman cer jumatate de milion de euro

Amenda CNCD

5.000 lei pentru Infant Media SRL, care administreaza publicatia;

5.000 lei pentru autorul articolului;

3.000 lei pentru editorul sef;

3.000 lei pentru administratorul Infant Media SRL.

Ulterior, Irina Tanase, iubita lui Dragnea, Viorica Dancila, premierul Romaniei, Gabriela Firea, primarul Capitalei, Carmen Dan, ministrul de Interne, si Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, au dat in judecata publicatia.Potrivit Realitatea TV , cele cinci cer daune totale deIn cererea de chemare in judecata, se arata ca "reputatia si demnitatea reclamantelor a fost grav afectata" prin publicarea articolului, dar si distribuirea acestuia in mediul online, care a generat "comentarii si vulgaritati asemanatoare articolului"."Toate expresiile jignitoare la adresa doamnei Irina Tanase au declansat o stare fizica si mentala de rau, fiindu-i chiar teama si jena sa iasa pe strada datorita imaginii deformate ce i-a fost creata in ochii publicului prin expresiile folosite in cuprinsul articolului distribuit in spatiul public, articol ce a fost redistribuit", se arata in document.Potrivit cererii, si imaginea primarului general al Capitalei a fost "grav afectata de cuvintele jignitoare si vulgare atribuite acesteia prin articolul publicat", la fel si imaginea premierului si celor doi ministri."Apreciem ca este de neacceptat folosirea unor injurii de asa natura la adresa prim-ministrului Romaniei si a altor doi ministri, fiind prejudiciata grav imaginea acestora si fiind pozitionate intr-o categorie pe care nu o putem califica, in calitate de femei cu functii importante in conducerea tarii, functii care impun respect si decenta. Nemaivorbind ca prin articolul publicat se da dovada de un misoginism acut, respectiv o discriminare clara a femeilor care detin functii importante in cadrul Guvernului Romaniei", se mai arata in document.Articolul publicat de TNR nu este un pamflet, ci "cuprinde afirmatii calomnioase si jignitoare, cu implicatii grave asupra imaginii publice, reputatiei si demnitatii reclamantelor, avand totodata caracter ridicat de discriminare la adresa femeilor".Amintim ca Colegiul director al CNCD a hotarat, saptamana trecuta, ca un articol despre iubita lui Liviu Dragnea publicat pe TNR reprezinta discriminare , iar cele mai vizibile femei din PSD, in frunte cu Viorica Dancila si Gabriela Firea, dau in judecata publicatia de satira.Obiectul procesului este "actiune in raspundere delictuala".Cazul a fost deschis la Tribunalul Bucuresti in 30 martie 2018, iar parati in acest caz sunt: firma Infant Media SRL, administratorul acesteia, Alexandru Dona, redactorul sef al publicatiei, Calin Petrar, si redactorul Ovidiu Eftime. Instanta nu a stabilit inca un termen de judecata.Potrivit unui comunicat de presa publicat pe site-ul CNCD, articolul referitor la partenera lui Liviu Dragnea, publicat pe 12 martie 2018, "creeaza o atmosfera ostila, degradanta, umilitoare la adresa femeilor membre PSD reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate al acestora conform art. 2, alin.1. si art 15. din O.G. 137/2000, republicata".Astfel, au fost aplicate mai multe amenzi pentru cei implicati.Pe langa amenzi, site-ul are obligatia de a publica pe www.timesnewroman.ro un rezumat al hotararii in speta (pentru o perioada de 30 de zile), precum si in doua cotidiene nationale.Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi (8), cu exceptia amenzii privind administratorul societatii, unde au fost doua voturi impotriva.