Guvernul da OUG pentru modificarile Codurilor Penale. UPDATE Ce spun Toader si Dragnea

Legea de modificare se intorsese la Parlament, dupa ce CCR declarase mai mute articole neconstitutionale. Acum, in Legislativ vor ramane doar acele articole unde au fost gasite nereguli, iar cele constitutionale vor fi incluse intr-o ordonanta de urgenta."Acum, in cadrul CEx, la propunerea unuia dintre colegi, in unanimitate s-a decis ca articolele declarate constitutionale sa faca obiectul unei OUG. Cele neconstitutionale vor veni din nou in Parlament", a spus Dancila, indemandu-i pe jurnalisti sa ceara detalii de la ministrul Justtiei, Tudorel Toader.Intrebata de ce s-a ales aceasta cale, Dancila a raspuns: "Stim foarte bine ca atunci cand CCR declara o lege constitutionaa, ea este obligatorie pentru toata lumea".Intrebata cand va fi data ordonanta, premierul a spus ca nu s-a stabilit inca.- Putin mai tarziu a iesit la declaratii si ministrul Justitiei Tudorel Toader. Desi Dancila promisese ca el va da detalii, Toader a refuzat sa raspunda la majoritatea intrebarilor sau a dat raspunsuri evazive.Toader a fost intrebat ce se va intampla cu articolele care nu au facut obiectul sesizarilor la CCR si daca si acestea vor fi incluse in ordonanta."Eu prezum ca dvs., punand intrebarea, cunoasteti sensul jurdic al posibilelor solutii. Gresesc?", s-a adresat Toader jurnalistei. "Multumesc de atentie. E o regula generala pe care banuiam ca o stiti. Un act normatv se bucura de o prezumptie relativa de constitutionalitate. Daca nu e atacat la CCR se numeste ca nimeni nu considera ca lezeaza valoarea constitutionala", a continuat ministrul Justitiei.Intrebat daca, deci, Guvernul isi insuseste proiectele asa cum au ieist ele din Comisia Iordache, Toader a evitat un raspuns clar: "Ca sa fie clar, e valabil ceea ce v-am spus".Cat despre momentul in care ordonanta va fi data, ministrul a fost la fel de evaziv ca si Dancila: "Toate lucrurile au un termen si daca nu e fix, e rezolnabil".Intrebat daca ordonanta va inchide dosare sau va revizui sentinte definitive, Toader n-a raspuns: "Imi cereti sa arat efectele inainte sa vad solutia. Sa vedem care va fi continutul reglemetarii".Ministrul Justitiei a contestat actuala procedura legislativa, considerand ca dureaza prea mult, acesta fiind motivul pentru care se recurge la OUG."Proiectul de lege treneaza de multa vreme, partial e declarat constitutional, si atunci va trebui sa vedem la nivel de Guven daca stam pe loc cu partea constitutionala pana cand Parlamentul va veni si o va modifica pe cea neconstitutionala, o va pune in acord cu Constitutia, va trimite la promulgare, presedintele va analiza, o va ataca probabil la CCR, si va veni vara fara ca legea sa fie in vigoare", a spus Toader.Intrebat ce efect se asteapta sa aiba, ministrul Justitiei le-a aruncat jurnalistilor un raspuns, in timp ce se indeparta: "Eh, un efect benefic...".- A iesit la declaratii si Liviu Dragnea. Seful PSD e chiar si mai putin comunicativ decat antevorbitorii sai.Intrebat daca s-a decis varianta ordonantei de urgenta pentru ca PSD nu mai are majoritate in Parlament, Dragnea s-a enervat."Foarte tare logica... Colegii mei au prezentat argumente prin care au aratat ca se lungeste foarte mult procesul legislativ", a raspuns seful PSD.Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit, luni, de la ora 14:00, la Palatul Parlamentului. La discutii au participat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si consilierul guvernamental Darius Valcov si seful SGG, Toni Grebla.Amintim ca in ultima perioada au fost numeroase discutii si legate de o eventuala ordonanta de urgenta pentru aministie si gratiere. Printre scenariile avansate se numara acela in care Toader o semneaza si Grebla o trimite imediat la Monitorul Oficial. Astfel, chiar si daca intra in vigoare pentru o secunda, ea isi va fi facut deja efectele.