"Dancila si-a dat demisia de la sefia PSD. Noul presedinte interimar e Marcel Ciolacu, care anunta o premiera: Nu a picat niciun cap!"

Iohannis a castigat la scor dublu fata de Dancila

Presedinte interimar al PSD devine Marcel Ciolacu, iar secretar general - Paul Stanescu.Din noua conducere interimara mai fac parte liderii celor 5 filiale care au castigat alegerile prezidentiale in judetele lor.Sedinta a inceput la 18:30 si a durat pana la miezul noptii, iar la final Marcel Ciolacu a sustinut ca a fost o premiera in CEx, pentru ca toti liderii au putut vorbi liber, in plus "nu a picat niciun cap", pentru ca fostul presedinte este acum sef "la doamne", adica Viorica Dancila a devenit presedinte la organizatia de femei, unde a inlocuit-o pe Rovana Plumb.Menirea noii conduceri este sa organizeze congresul ordinar al partidului, care va avea cel mai probabil loc in februarie.Cat despre revenirea lui Gabriel Oprea, Ciolacu a subliniat ca acesta nu are ce cauta in PSD cat timp este el presedinte.- Si Viorica Dancila a fost chestionata la plecarea de la sediul PSD.Ea a precizat ca la venirea la sedinta, decizia de demisie are aproape luata."Fiecare si-a spus punctul de vedere (intrebata despre faptul ca Olguta Vasilescu i-a cerut demisia - n.red.). Cand am venit, deja hotararea era aproape luata. De fiecare data cand nu obtii rezultatul dorit, cineva trebuie sa isi asume si de fiecare data am spus ca eu voi fi un om onest si ca voi iesi din calitatea de presedinte al partidului cu fruntea sus.Fiecare si-a spus punctul de vedere. Asa trebuie sa fie intr-o echipa, fiecare trebuie sa spuna ce e mai bine pentru partid. Am plecat de la CEx si toti colegii am ramas in relatii bazate de prietenie dupa sedinta", a declarat Dancila.Ea a evitat sa precizeze daca presedintele executiv Eugen Teodorovici i-a cerut sa nu demisioneze:"Unii au spus sa demisionez, altii sa nu demisonez, eu am spus ca trebuie sa imi asum acest rezultat ca presedinte al partidului si candidat la alegerile prezidentiale".- Cand a iesit din sediul PSD, Gabriela Firea a fost intrebata daca a fost o lovitura de partid preluarea interimatului de catre Ciolacu."Avand in vedere ca a fost un vot in unanimitate, nu poate fi comentata. O singura abtinere a fost. Cum sa fie lovitura de partid, cu vot in unanimitate, o singura exceptie, abtinerea domnului Buzatu (de la Vaslui - n.red.). Daca era un scor strans, da, probabil ca se putea considera", a spus Gabriela Firea.Intrebata despre discutiile aprinse din CEx intre ea si Marian Oprisan, Firea a raspuns:"A fost o discutie, nu are rost sa mai intram in detalii. A fost o discutie legata de faptul ca eu am reiterat si am adus aminte colegilor mei ca am stabilim niste principii, ca nu ne mai vedem in afara CEx-ului si am explicat ca, de aceea, eu nu am fost ieri la acea intalnire, la CEx-ul paralel, iar dumnealui a spus ca se simte jignit".- "Doamna Dancila, fac public lucrul asta, sper sa ramanem buni prieteni" - este declaratia lui Paul Stanescu, noul secretar general, pentru fosta sa sefa de partid, atunci cand a fost intrebat cu totul altceva despre cum vor fi sanctionati cei care au obtinut scoruri slabe la alegeri.- "Domnul Gabi Oprea nu este membru PSD si nu va fi atat timp cand conduc eu", a sustinut Marcel Ciolacu, la o intrebare a presei. Iar Dancila a adaugat ca protocoalele semnate de ea cu sindicatele inainte de turul doi devin nule, pentru ca nu mai este presedinte.- Viorica Dancila sustine ca nu regreta ca a candidat la prezidentiale, desi se spune ca a obtinut cel mai mic scor din istoria partidului.- Viorica Dancila a fost intrebata daca s-au facut presiuni ca sa demisioneze si a negat spunand ca a fost decizia ei."Nu puteau colegii sa imi scrie demisia. Daca nu voiam, puteam spune Nu", sustine Dancila."Am luat aceasta decizie, pentru ca eu cred cu adevarat ca trebuie sa gasim cele mai bune metode astfel incat partidul sa mearga cu toate motoarele turate inainte", a adaugat Dancila.- Presupun ca faptul ca sunt presedintele Camerei, acest lucru a contat foarte mult in decizia colegilor. Am si alte calitati. Sunt un bun organizator. Am pus si conditii ca colegii sa se implice- In cel mai scurt timp o sa iau aceasta decizie si o sa o anunt.- Ca ma cheama Marcel Ciolacu, nu Liviu Dragnea.Nu a fost preluata aceasta conducere prin forta. Daca ar fi fost preluata prin forta, presupun ca nu tinea CEx sase ore si nu si-ar fi exprimat toata lumea opinia.A fost un gest de normalitate al doamnei presedinte dupa ce ne-a ascultat si si-a depus demisia. Nimeni nu i-a cerut demisia doamnei Dancila. Cu totii am ajuns la concluzia ca trebuie resetat acest partid- Vorbeste Marcel Ciolacu, noul presedinte interimar:- Este pentru prima oara cand eu am participat la un CEx in care toti liderii si-au spus opinia si asa a fost condusa sedinta de doamna Dancila, ca toti sa-si spuna opinia pe rand- Cu totii ne-am asumat multiplele greseli pe care le-am facut si am ajuns la concluzia ca trebuie o resetare a partidului si nu facut un macel sau, cum se astepta ca pana acum, sa pice capete.- De fapt si de drept, nu a picat niciun cap azi si, iar o premiera in PSD, fostul lider se regaseste in echipa partidului, ca si presedinte la doamne- Alaturi de dl Paul Stanescu (secretar general), in aceasta conducere au intrat toate cele 5 judete care au castigat alegerile si in al doilea tur de scrutin- Trebuie sa fie si o conducere regionala - sunt 8 regiuni- Mandatul nostru este foarte clar - sa organizam un congres ordinar- Marea majoritate a colegilor a propus luna februarie pentru acest congres- In februarie o sa venim in fata membrilor de partid si a delegatilor pentru alegerea unei conduceri legitime care sa gestioneze in continuare alegerile locale si generale, care vor urma anul viitor- Viorica Dancila face declaratii de presa:- Un CEx destul de indelungat in care fiecare coleg si-a spus opinia referitor la prezidentiale- Am inteles opinia colegilor mei, faptul ca se doreste o resetare a partidului, faptul ca trebuie cineva sa isi asume rezultatul alegerilor.- Nu este un moment de slabiciune, este un moment de demnitate si eu consider ca a trebuit a sa imi dau demisia din functia de presedinte al PSD. Este un gest pe care l-am facut pentru partid.- Consider ca am facut tot ce mi-a stat in putinta ca sa obtinem un rezultat bun, ca sa mobilizam electoratul, dar acum, in urma discutiilor, am inteles ca se doreste o resetare a partidului si ca aceasta resetare presupune o echipa care sa preia conducerea partidului, o alta viziune, un alt program- Dumitru Buzatu a precizat ca data congresului se va stabili de catre noua echipa coordonatoare.Majoritatea membrilor din Biroul Permanent si-a dat demisia, asa incat conducerea a fost dizolvata, conform statutului, a adaugat Buzatu.- Intreaga conducere a PSD a fost dizolvata in CEx, sedinta care tocmai s-a incheiat. Viorica Dancila ramane sefa doar la Organizatia de Femei a PSD, in locul Rovanei Plumb, care i-a cedat functia.Marcel Ciolacu devine presedinte interimar, a precizat Niculae Badalau, iar congresul se va organiza "undeva in februarie-martie".Paul Stanescu preia functia de secretar general.- Viorica Dancila a acceptat sa isi dea demisia, a confirmat Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1.- Viorica Dancila se pare ca s-a lasat convinsa sa demisioneze, sustin surse citate de Digi24 si Realitatea TV.- Surse citate de Realitatea TV transmit ca Viorica Dancila s-ar fi retras in biroul sau alaturi de Eugen Teodorovici.- Si presedintele organizatiei PSD Neamt, Ionel Arsene, cere demisia intregii conduceri a PSD.Politistii au spus ca il vor amenda cu suma de 500 de lei pentru deranjarea ordinii publice. Acesta a replicat ca nu va semna procesul verbal."Eu unul intotdeauna am sa vin la acest partid cat timp consider", le-a spus politistilor Marian Ceausescu. De asemenea, el a adaugat ca a venit sa ii spuna primarului general al Capitalei ca nu are caldura, informeaza Mediafax., au declarat surse politice pentru Mediafax.De altfel, el anuntase inca de la amiaza, intr-o postare pe Facebook, ca isi da demisia. Ulterior, a sters fragmentul din postare in care spunea ca demisioneaza, iar intr-un final a sters complet postarea, potrivit Digi24.si se pare ca nu se va incheia curand. Televiziunile de stiri transmit ca pana la aceasta ora nu au luat cuvantul lideri importanti ai partidului, printre care Viorica Dancila, Eugen Teodorovici si Marcel Ciolacu.. Asadar,- Gabriela Firea a intrat inapoi in sala de sedinta, dupa ce a vorbit cu Gabriel Zetea si Radu Modovan, informeaza Digi24.- Inca doua demisii in conducerea PSD. Potrivit Realitatea TV,, anunta Digi24. "Am gresit cu totii, stiam ca n-are nicio sansa", a spus Vasilescu, potrivit unor surse citate de Realitatea TV. De precizat este insa ca Olguta Vasilescu a fost sefa de campanie a Vioricai Dancila.. Viorica Dancila a obtinut in turul doi al alegerilor prezidentiale, in Bacau, 37,98% din voturi., potrivit unor surse citate de Mediafax.Solicitarea a fost facuta de liderul PSD Bistrita Nasaud Radu Moldovan si de liderul PSD Dolj, Claudiu Manda, care au invocat statutul partidului, afirmand ca in sala trebuie sa ramana doar cei cu drept de vot., spun surse citate de Realitatea TV."Vrajeala cu femeile a distrus partidul", i-ar fi spus Oprisan lui Firea. In replica, Firea a sustinut ca acest atac nu e demn.Totodata, Digi24 informeaza ca Oprisan i-ar fi reprosat lui Firea ca e "manevrista, cu manevre securiste" si ca trage partidul in jos pentru ca il sustine pe viceprimarul Aurelian Badulescu.- Social-democratii care participa la CEx au ramas fara telefoane, dupa ce au fost nevoiti sa le predea pentru a ramane la sedinta, anunta Realitatea TV., pe motiv ca nu are drept de vot. In sala au ramas doar social democratii cu drept de vot in CEx, transmit televiziunile de stiri.- Radu Moldovan, liderul PSD Bistrita, a cerut in cadrul CEx demisia intregii conduceri a partidului.din functiile de vicepresedinte PSD, anunta televiziunile de stiri.- Tot fara sa dea declaratii au intrat in sediul PSD Marian Oprisan si Carmen Dan.- A intrat in sediul PSD si sefa actuala si mult contestata a PSD. Viorica Dancila avea o grimasa de zambet pe chip si nu a facut declaratii presei.- Intrebata despre revenirea lui Gabriel Oprea in PSD, Firea a sustinut ca nu a votat intrarea unor sindicalisti in CEx ca vicepresedinti."Trebuie sa ne reformam, sa vina multi tineri, un aer proaspat (...) Reforma sa se faca cu oameni noi", astfel si-a aratat dezaprobarea primarul Capitalei."Nu sunt de acord cu asa ceva. Nu am votat. Nu ar fi fost statutar pentru ca toti vicepresedintii sunt alesi in congres", a adaugat Firea.- Gabriela Firea a reusit sa intre neobservata cand Marcel Ciolacu dadea declaratii, insa apoi a iesit "sa ia ceva de la masina". Cu aceasta ocazie, primarul Capitalei a sustinut ca echipa trebuie sa ramana unita, sa se reformeze, dar sa nu se imparta in doua sau trei."Nu am participat la nicio intalnire inaintea CEx-ului", a subliniat Firea, care adauga ca a facut apel la toti cei care au sunat-o sa "nu ne sfasiem".Firea pledeaza pentru organizarea unui congres "cat se poate de rapid", insa desfasurat democratic si statutar."Pentru o conducere interimara nu voi candida (...) Pentru congres voi analiza, ma voi gandi", a precizat Firea intrebata daca vizeaza vreo functie inalta in PSD.- Fostul ministru Marius Budai sustine ca un congres in decembrie ar fi de dorit.- Marcel Ciolacu a sosit si el la CEx, dar nu a dorit sa faca prea multe declaratii. Intrebat ce parere are despre afirmatia lui Teodorovici, care a spus ca nu demisioneaza,"Nu trebuie eu sa o conving. E presedintele partidului, a fost premier, stie ce are de facut. Mi-a cerut punctul de vedere, eu i l-am spus", a spus Teodorovici.Sunt votat de un numar important de colegi in congres, nu am cedat niciodata in competitii".Teodorovici ssustine un congres, dar in anumite conditii. "Cogres trebuie facut cat mai repede, dar tinand cont de anumite etape care trebuie respectate", a spus el.in care sa fie ales un nou presedinte. "Trebuie sa luam masurile necesare pentru organizarea unui congres si pot candida toti cei care isi doresc", a spus Buzatu, inaintea CEx., pentru ca e nevoie de un consens in PSD si ca partidul are nevoie de un Congres. "Nu cer nimanui sa-si depuna demisia, vedem astazi ce se intampla. Nu putem da un astfel de vot, demisia este un act unilateral, daca isi da demisia mergem pe o cale, daca nu isi da demisia vedem ce facem, oricum trebuie un congres", a afirmat Mang.Intrebat daca exista posibilitatea ca Viorica Dancila sa fie suspendata sau exclusa din PSD in situatia in care nu demisioneaza ca urmare a esecului, liderul PSD Bihor a raspuns: "Nu, asta e exclus"., precizand ca pentru esecul de la prezidentiale este si staful de campanie. "Asa cum iti asumi o victorie trebuie sa iti asumi si rezultatul. Daca va exista o demisie trebuie sa facem congres. Staful de campanie e si el vinovat", a spus Badalau.Intrebat ce se va intampla daca Dancila nu demisioneaza, Badalau a spus: "Nu se intampla nimic. CEx are dreptul sa convoace un congres. Eu sustin ca un congres e foarte binevenit".nu crede ca rezultatul alegerilor este tragic si spune ca Viorica Dancila a muncit mult in campanie si a fost o femeie curajoasa."Viorica Dancila a muncit foarte mult in aceasta campanie, a fost o femeie curajoasa si foarte hotarata si s-a batut mult pentru a obtine acest scor. Bilantul nu e atat de tragic cum se vede. Sper ca Viorica Dancila, ca presedinte, sa conduca aceasta sedinta cu calm si descutiile sa ramana acolo", a declarat Codrin Stefanescu inainte de CEx., anunta Realitatea Tv.in aceasta seara. "Asa cum o stiu pe doamna Viorica Dancila, cu siguranta la CEX-ul din seara aceasta va demisiona impreuna cu intreaga conducere centrala. Va exista un birou interimar pana la organizarea unui nou congres. Avem nevoie de oameni tineri in fruntea partidului, din randul parlamentarilor sau a presedintilor de consilii judetene", a spus Toader, potrivit Realitatea.net.- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a anuntat intr-o postare pe Facebook ca isi da demisia. Ulterior, a sters fragmentul din postare in care spunea ca demisioneaza, iar intr-un final a sters complet postarea. Intrebat de jurnalisti si vizibil stanjenit, Fifor a declarat ca "la CEx discutam", informeaza Digi24., potrivit Realitatea TV. Insa, daca Marcel Ciolacu a mers sa ii ceara sa demisioneze azi, Teodorovici nu isi doreste ca Dancila sa plece din fruntea partidului.- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu este de parere ca trebuie facuta o analiza "foarte serioasa" in partid, sustinand ca, atunci cand "o echipa esueaza, pleaca intreaga echipa". Intrebata daca a vorbit cu presedintele PSD, Viorica Dancila, Andronescu a afirmat: "Am sunat-o aseara si nu a raspuns", potrivit Agerpres.- Realitatea Tv anunta ca- Surse din conducerea social-democratilor au declarat pentru DCNews caDaca decizia de schimbare va fi unanima, isi va prezenta demisia, daca parerile vor fi impartite va declansa procedura de convocare a unui congres extraordinar.alaturi de o echipa de coordonare formata din opt lideri regionali din tara, au declarat surse social-democrate pentru Mediafax.- Mai multi lideri social-democrati s-au intalnit, la Parlament, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Printre cei care au ajuns la discutiile cu Marcel Ciolacu se afla Mihai Fifor, Daniel Suciu, Paul Stanescu, informeaza Agerpres. Intrebat daca ar fi de acord cu demisia in bloc a vicepresedintilor PSD, Daniel Suciu a raspuns: "Da, cu asta, da".Potrivit rezultatelor partiale anuntate de BEC, dupa numararea a 99,67% din voturi, Klaus Iohannis a obtinut 65,88% dintre voturi (6.437.151), in timp ce Viorica Dancila are un scor de 34,12% (3.334.000).Dupa aflarea rezultatelor, Viorica Dancila a precizat ca nu va demisiona de la sefia PSD , insa daca vor considera colegii ca trebuie sa faca acest pas, atunci trebuie organizat un congres, deoarece tot asa a fost aleasa la conducerea partidului."Nu am luat in calcul acest lucru. Vom discuta in cadrul CEx. Noi trebuie sa avem in vedere ca vin Sarbatorile si imediat intram in precampanie electorala si trebuie sa fim foarte bine pregatiti. Bineinteles ca voi asculta opiniile tuturor colegilor", a spus Dancila.Luni seara, presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu a anuntat pe Facebook ca a avut o discutie cu Viorica Dancila si a informat-o ca se va intalni cu presedintii de organizatii pentru a discuta despre rezultatului obtinut la aceste alegeri.Ulterior, zeci de presedinti de organizatii PSD au fost prezenti la intalnirea informala convocata de Ciolacu si au decis sa solicite in cadrul CExN demisia conducerii partidului - presedinte, presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti.Surse citate de Agerpres spun ca la intalnire s-ar fi agreat ca, in cazul in care Eugen Teodorovici - presedintele executiv al PSD si Mihai Fifor - secretar general vor refuza sa demisioneze, sa se ia in calcul suspendarea celor doi din partid sau chiar excluderea.