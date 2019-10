Presiuni la adresa Autoritatii Electorale Permanente? PSD il cheama in judecata pe seful AEP, intr-un proces cu miza de 3,3 milioane de lei

Solicitarile

Cine sunt avocatii PSD

Candidatii PSD, la proces

Cu ce sume au contribuit oamenii PSD

Probleme cu semnatura lui Draghici

Foto: Facebook/Mircea Draghici

Concluzia AEP: Dancila reprezenta partidul

PSD: Avea atributii de reprezentare

Adresa Vioricai Dancila

De ce l-a dat in judecata pe seful AEP

Prejudiciul: Dobanda pe banii neincasati

Foto: Facebook/ Rovana Plumb

Plumb si-a primit banii

Ziare.

com

Inedit in acest caz, partidul nu a chemat in judecata doar institutia, dar si pe presedintele acesteia, Constantin-Florin Mituletu-Buica. In dosar, formatiunea politica are mai multe solicitari.Nemultumirea principala este ca AEP si seful sau au respins o solicitare facuta de PSD de rambursare a unor cheltuieli electorale in cuantum total de 3.380.634 de lei, facute in timpul campaniei desfasurate pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European.Motivele respingerii sunt legate de faptul ca cererea de rambursare era semnata de Mircea Draghici, care nu a fost considerat de AEP ca fiind reprezentant legal al partidului, dupa ce a demisionat din functia de trezorier al PSD.Cazul rambursarilor de la bugetul de stat a fost mediatizat in momentul in care s-a aflat ca Rovana Plumb, europarlamentarul PSD propus comisar european, ar putea sa nu-si primeasca inapoi contributiile de 800.000 de lei facute la campania PSD pentru aceste alegeri.De decizia AEP au fost afectati alti 21 de candidati PSD. Rovana Plumb avea insa cea mai consistenta contributie.Concret, PSD cere Sectiei de Contencios administrativ si fiscal de la Curtea de Apel Bucuresti anularea actelor AEP prin care s-au respins solicitarile de rambursare a cheltuielilor electorale, dar si anularea partiala a unui raport de control realizat de inspectorii AEP la formatiunea politica.Judecatorii sa oblige AEP si pe Mituletu-Buica sa emita decizia de rambursare a cheltuielilor electorale in cuantum total de 3.380.634 de lei.In plus, formatiunea solicita ca AEP si Mituletu-Buica sa plateasca partidului suma de 18.524,02 lei, reprezentand prejudiciul suferit ca urmare a respingerii cererii de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei desfasurate pentru alegerea membrilor din Romania in PE din data de 26 mai 2019.Nu in ultimul rand, formatiunea politica cere ca AEP si Mituletu-Buica sa achite si cheltuielile de judecata. Potrivit portalului instantelor , procesul a fost deschis pe 4 octombrie 2019, dar nu s-a stabilit inca primul termen de judecata.Viorica Dancila si PSD sunt reprezentati in acest caz de casa de avocatura "Mocanu si Asociatii".Societatea a fost coordonata timp de un deceniu de avocatul Viorel Mocanu, fostul agent guvernamental al Romaniei la CEDO si fost consilier onorific al ministrului Sanatatii, Sorina Pintea.Viorel Mocanu si-a dat demisia din functia de agent guvernamental, dupa ce mass-media a dezvaluit ca a trimis concluzii favorabile lui Liviu Dragnea, in procesul de la CEDO, in defavoarea statului roman, pe care il reprezenta.Casa de avocatura o mai reprezinta pe Viorica Dancila si Partidul Social Democrat in dosarul in care acestia cer judecatorilor sa anuleze contractele de inregistrare a domeniilor de Internet vioricadancila.ro, dancilaviorica.ro si dancila.ro, iar aceste domenii sa fie transferate pe numele premierului, "spre exclusiva detinere si folosire".Un prim pas procedural in acest caz, solicitat de PSD, este introducerea in proces a tuturor celor 21 de candidati care s-au aflat pe listele sale la alegerile europarlamentare si au contribuit la campania electorala.", arata avocatii.Potrivitsi a campaniilor electorale, candidatii care au contribuit la campaniile electorale primesc banii inapoi de la AEP, prin intermediul partidelor.", se arata la articolul 48, alineatul 10.PSD arata judecatorilor cine sunt cei 21 de candidati si cu ce sume au contribuit la campania electorala pentru europarlamentarele din luna mai.800.000 lei;676.000 lei;436.195 lei;200.000 lei;165.000 lei;130.000 lei;105.000 lei;100.000 lei;100.000 lei;100.000 lei;100.000 lei;100.000 lei;81.000 lei;72.000 lei;71.470 lei;71.030 lei;50.000 lei;40.000 lei;30.105 lei;16.000 lei;1.904 lei.", arata AEP unul dintre motivele pentru care a respins solicitarea PSD de rambursare financiara.Cererea de rambursare trimisa de PSD este din 26 iunie 2019. Ea este semnata de Mircea Draghici si de mandatarul financiar coordonator al PSD, Matei Ileana Gabriela.Mircea Draghici a anuntat pe 5 iunie ca demisioneaza din conducerea partidului, in contextul schimbarii puterii in PSD, dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea.Anuntul demisiei a fost facut de presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila.Pe 24 iunie, Mircea Draghici a fost inculpat de DNA pentru delapidarea PSD si utilizarea subventiilor in alte scopuri decat acelea pentru care au fost acordate. El avea sa fie trimis in judecata pe 25 iulie in acest caz.In actele partidului, Mircea Draghici a detinut pana pe 3 iulie 2019 functia de trezorier al PSD.La CEx-ul PSD din 28 mai 2019 s-a decis ca Dancila sa preia atributiile de presedinte interimar al PSD. Asta pentru perioada 28 mai 2019 - 28 iunie 2019. Dancila are din 29 iunie 2019, pana in prezent, calitatea de presedinte PSD.Asa ca, in vara anului 2019, pentru ca existau probleme in conducerea PSD, AEP a avut un schimb de mesaje cu sefii partidului.", considera inspectorii AEP.Pe de alta parte, PSD sustine ca Mircea Draghici avea in continuare atributii de reprezentare in partid. Atributii pe care le-a primit in 2016, cand a obtinut functia de trezorier al PSD."Inca de la bun inceput subliniem aspectul ca domnul Mircea Gheorghe Draghici, semnatar al cererii de rambursare, a actionat in calitate de reprezentant legal al nostru, fiind mandatat in acest sens printr-o serie de decizii emanand de la subscrisul partid politic, inscrisuri pe care le-am recunoscut in permamenta si pe care nu le-am contestat la niciun moment", arata PSD, in cererea de chemare in judecata.Potrivit PSD, atunci cand AEP a solicitat lamuriri suplimentare cu privire la calitatea lui Draghici, partidul a indicat in mod expres ca acesta a actionat in calitate de reprezentant legal si si-a insusit semnatura acestuia de pe cererea de rambursare.Pe 2 septembrie 2019, Viorica Dancila chiar semneaza o adresa catre AEP, legata de acest caz.".PSD arata in cererea de chemare in judecata de ce il cheama in judecata pe seful AEP.acesta a semnat adresa prin care a fost respinsa cererea prealabila si decizia prin care a respins cererea de rambursare.", se arata in actele depuse la Curtea de Apel Bucuresti.Potrivit PSD, Constantin-Florin Mituletu-Buica a contribuit la elaborarea si emiterea actelor administrative contestate."Totodata, prin prezenta cerere in judecata, am solicitat si obligarea in solidar a celor doi parati la acoperirea prejudiciului suferit, ca urmare a respingerii in mod netemeinic si nelegal a cererii noastre de rambursare.", mai explica PSD.Formatiunea politica mai arata ca, deoarece actele administrative in cauza nu au fost emise, partidul a suferit un prejudiciu.", conchide PSD.In urma cu doua saptamani, Rovana Plumb a confirmat pentru Europa Libera ca a primit de la PSD cei 800.000 de lei, contributia sa la campania pentru europarlamentare.Situatia nu este insa valabila si pentru restul contributorilor, existand informatii ca partidul le cere acestora sa astepte pana dupa alegerile prezidentiale.Potrivit unor surse din conducerea PSD, citate de Europa Libera, s-a considerat ca Rovana Plumb reprezinta un caz special, dupa ce aceasta a pierdut fotoliul de comisar din cauza ca nu a putut sa explice de unde va returna cei 800.000 de lei pe care ii imprumutase in campanie, dar si din cauza ca asupra ei au inceput verificari din partea Agentiei Nationale de Integritate.