Procesul in care premierul se razboieste cu internetul: Sunt cunoscuta publicului larg si doar prin forma prescurtata "Viorica Dancila"

Premierul vs. subordonati

Care sunt solicitarile

"Au folosit abuziv numele meu"

"Numele este asociat cu cele trei functii"

Cand "s-au dat" site-urile

Despre palierele prejudiciului

Vrea detinerea exclusiva a site-urilor

Ziare.

com

Un proces fara precedent in lumea politica din Romania, in care seful Guvernului cheama in judecata Romarg, principalul furnizor de servicii de gazduire de tip shared si inregistrare domenii din Romania, si Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica - (ICI) Bucuresti.Acest institut se afla de la inceputul anilor 2000 in subordinea Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, deci in subordinea Guvernului. ICI Bucuresti detine Registrul de Domenii RoTLD, unde se poate verifica daca un domeniu exista sau nu, iar daca nu apartine deja cuiva poate fi "inchiriat", costul fiind de 14,28 de euro/an.Daca plata nu este efectuata, el devine din nou disponibil si poate fi inregistrat de catre o alta persoana.Viorica Dancila si PSD sunt reprezentanti in acest caz de casa de avocatura "Mocanu si Asociatii". Societatea a fost coordonata timp de un deceniu de avocatul Viorel Mocanu, fostul agent guvernamental al Romaniei la CEDO si fost consilier onorific al ministrului Sanatatii, Sorina Pintea. Viorel Mocanu si-a dat demisia din functia de agent guvernamental, dupa ce mass-media a dezvaluit ca a pus concluzii favorabile lui Liviu Dragnea, in procesul de la CEDO, in defavoarea statului roman, pe care il reprezenta.Trei lucruri cer Viorica Dancila si PSD la Tribunalul Bucuresti:contractelor de inregistrare si folosire a domeniilor de internet vioricadancila.ro, dancilaviorica.ro si dancila.ro de catre persoanele care le detin in acest moment si interzicerea folosirii numelui Viorica Dancila de catre Romarg si ICI Bucuresti;Romarg SRL sa transfere Vioricai Dancila spre exclusiva detinere si folosire a celor trei domenii, "dar si a altor domenii ce au in componenta numele meu";celor doua parti la plata cheltuielilor de judecata.Potrivit cererii de chemare in judecata, Dancila ar fi aflat din presa despre faptul ca unele site-uri sau domenii folosesc numele sau."Subsemnata in calitate de titulara de drept a numelui de Vasilica-Viorica Dancila, dobandit pe cale naturala in mod legal, cunoscuta publicului larg si doar prin forma prescurtata de, atat pe plan national, cat si pe plan international, invederez faptul ca, inregistrarea in spatiul virtual, pe internet, a unor domenii, site-uri cu numele meu, astfel cum au fost ele indicatul in petitul actiunii, de catre unele persoane fizice, fara ca acestea sa aiba acceptul meu, constituie o forma ilicita de utilizare abuziva a numelui meu", sustine Dancila, in cererea de chemare in judecata.In acest moment, cele trei site-uri sunt blocate sau suspendate. Premierul sustine ca ele au fost create pentru a-i denigra imaginea sa si a PSD, dar si pentru a crea confuzie."Subsidiar se adauga faptul ca din perspectiva politica, diplomatica, juridica si sociala, in momentul actual, numele Viorica-Vasilica Dancila/ Viorica Dancila, data fiind notorietatea de care se bucura, depaseste granita doar a unui drept fundamental personal nepatrimonial pe care il detin, deoarece acesta este asociat implicit, cu cele trei functii:cea de Prim-Ministru al Romaniei- Inalt Demnitar;cea de Presedinte al PSD;cea de candidat la Presedintia Romaniei din partea PSD pentru alegerile din noiembrie 2019,," mai explica Viorica Dancila.Premierul explica ca dupa ce a accesat site-ul RoTLD (Romania Top Level Domain), platforma destinata rezervarii domeniilor pe internet, a observat ca cele trei site-uri fusesera inregistrate de Romarg in beneficiul unor persoane fizice:- dancila.ro - din 26 octombrie 2018;- vioricadancila.ro - din 7 iunie 2019;- dancilaviorica.ro - din 24 iulie 2019.", sustine Viorica Dancila.Cererea de chemare a premierului are 9 pagini. Dancila sustine ca ii este incalcat dreptul la protectia numelui prin utilizarea acestuia in mod abuziv."Prejudiciile rezultate prin actiunile autorilor au vaste intinderi si se impart pe mai multe paliere: in primul rand pe personal,, si in al doilea rand pe plan institutional,, dar si asupra PSD pe care il reprezint in calitate de Presedinte si al carui candidat sunt la alegerile ce urmeaza in noiembrie 2019", mai spune Dancila.Potrivit premierului, este periclitat si dreptul opiniei publice de a fi corect si complet informata cu pivire la actiunile Prim - Ministrului si ale partidului de guvernamant, "mai ales in actualul context al framantarilor politice si al campaniei electorale pentru Presedintia Romaniei".Viorica Dancila cere judecatorilor sa constate raspunderea civila delictuala a Romarg si ICI, iar principiul repararii prejudiciului suferit sa fie in natura "".Procesul a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti pe 2 septembrie si inca nu a primit primul termen de judecata, potrivit portalului instantelor.