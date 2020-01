Sansele ca Dancila sa fie pe lista PSD la parlamentare, "din ce in ce mai mici"

Ziare.

Reactia vine in contextul in care Claudiu Manda a declarat, joi la Buzau, ca "la Congres nu o sa mai sustinem prosti in functii publice ca sa ne faca de ras".Astfel, intrebat joi la postul Digi 24, daca din partea PSD vor mai fi prosti in functii publice, Daniel Tudorache a raspuns: "Eu sper sa nu mai fie de la niciun partid! Am vazut ce s-a intamplat. Si speram sa nu se mai intample".Primarul Sectorului 1 a precizat ca este vorba despre fostul premier Viorica Dancila si fostul ministru al Economiei Danut Andrusca.Chestionat mai departe daca sunt sanse ca Viorica Dancila sa se regaseasca pe listele PSD la parlamentare, Tudorache a replicat: "Pai vedem, daca colegii mei ies si spun in continuare sau merg cu acest slogan, sansele sunt din ce in ce mai mici sa fie"."Asa e in politica!", a conchis edilul Sectorului 1, referitor la faptul ca intr-un Comitet Executiv al PSD i-a fost promis un loc pe lista Vioricai Dancila, la schimb cu demisia din fruntea partidului.In sedinta Comitetului Executiv din 26 noiembrie 2019, Viorica Dancila a anuntat ca demisioneaza de la sefia PSD. In discutiile de la reuniunea social-democratilor, Vioricai Dancila i-ar fi fost promisa sefia organizatiei de femei a PSD precum si un loc de parlamentar de Teleorman, daca demisioneaza, potrivit unor surse politice. De atunci Marcel Ciolacu conduce interimar partidul.In CEx al PSD din 12 noiembrie 2019, Viorica Dancila i-a reprosat Olgutei Vasilescu ca sotul acesteia, Claudiu Manda, ar fi spus ca nu vrea sa sustina in campanie "o proasta", conform unor surse politice participante la sedinta.