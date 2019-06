Saptamana politica: Istoria unui duel la Bruxelles versus isteria unui fake news cu vanatoare de organe, in tara

Ce au inteles si spus actorii politici din toate acestea:

Ziare.

com

Saptamana s-a incheiat astfel in plansetele angoasante ale unei copile, filmata in timp ce se agata de o asistenta maternala care, in loc sa se ingrijeasca de emotiile si spaimele ei, ii alimenta fricile atavice, alimentand, in felul acesta, si un fake news pe tipar clasic, in care adevarul e compromis si de cei care trebuie sa il spuna, si de cei gata sa sopteasca mai apoi, din om in om, o poveste de groaza.In acest zgomot de fond, s-a pierdut si dezbaterea reala despre impostura din sistemul de asistenta sociala si de adoptii, dar si raportul GRECO, despre care cei care l-au citit - pentru ca nu e public decat atunci cand autoritatile romane, i.e. ministrul Justitiei si prim-ministrul, vor decide. Stim insa cine va fi sansa PSD pentru Cotroceni.Sa consemnam mai intai faptele unei saptamani in care bucurestenii au stat fata in fata cu falimentul Primariei, in administratia Gabrielei Firea.* Negocierile pentru conducerea Comisiei Europene au esuat in prima runda, nu si duelul romanesc intre PNL si USR PLUS, faza Bruxelles* PSD isi vede de recuperare, la mare, cu o saptamana inaintea unui Congres care se anunta a fi chiar mai insipid decat cel in care Dragnea s-a uns presedinte. Nici Dragnea nu este uitat, mai apare in cate o scrisoare, dar e randul prezidentiabililor sa vorbeasca* Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO) a adoptat un nou raport privind Romania, unul deloc indulgent cu anomalia Sectiei Speciale. Decizia privind publicarea aparatine insa "partii romane", adica prim-ministrului Dancila* O copila a fost traumatizata si vulnerabilizata de catre cei care trebuiau sa o protejeze tocmai de trauma, si nu prea exista in poveste bine si rau absolut, pentru ca, dintre toate persoanele din casa de la Baia de Arama, niciuna nu a privilegiat interesul superior al copilului.Au aparut si ulii, intr-o clipa, de la politicienii care plang cu lacrimi de crocodil, dar nu isi folosesc nici pixul si nici autoritatea pentru a se asigura ca niciun copil nu va mai ajunge in drama aceasta, la politicienii mediocri si periculosi in inconsistenta lor intelectuala, care au vazut, intr-un caz tragic de adoptie, un furt al copiilor tarii.* A trecut, picand, motiunea de cenzura , cea mai neiubita motiune de cenzura din ultimii ani.sunt intr-un moment de crestere, nici nu trebuie sa fie astral, o demonstreaza si sondajul lor intern, care arata o crestere dupa alegerile din 26 mai, datorata, fara doar si poate, euforiei si asa-numitui, dorinta de a fi si tu in trenul victoriei.Castigului de la europarlamentare i se adauga si reusitele europene, dupa ce Dacian Ciolos a fost ales presedinte al noului grup din PE, Renew Europe, a carui vointa va fi decisiva la multe dintre negocierile care sunt acum deschide la Bruxelles. Mai mult, e o confirmare pe care Alianta 2020 o aduce electoratului - "ne-ati dat mandat pentru Bruxelles, iata ca excelam in numele vostru din prima zi". E un mesaj eficient si corect, putine partide pot intoarce electoratului o astfel de rasplata, inainte chiar de preluarea oficiala a mandatelor.USR PLUS au decis insa sa isi foloseasca acest capital si in batalia politica interna, unde urmeaza alegeri prezidentiale si legislative, asa ca au intrat in arena de duel la care i-a provocat PNL.Aparent, marul discordiei este decizia grupului condus de Dacian Ciolos de a nu ceda presedintia Comisiei Europene lui Manfred Weber, candidatul PPE, grup care a castigat alegerile, e drept, dar fara a avea majoritate absoluta. Renew Europe (RE) are, de altfel, propriul candidat, pe comisarul Margrethe Vestager, intrat in cursa sprijinita de ALDE, astazi parte din RE.Cum PPE a dat toate semnele ca nu va renunta nici la Comisia Europeana si nici la candidatul provenit din asa-numitul sistem Spitzenkandidaten, totul va depinde de negocierile de pe tabla de sah. Ipoteza unui candidat din afara sistemului este vulnerabila, tocmai pentru ca dinamiteaza miza acestui proces, aceea de a da reprezentativitate Comisiei Europene, conectand-o direct cu procesul electoral.PLUS si USR au nimerit in mijlocul acestor negocieri, o imagine buna pentru electorat, dar si riscanta, pentru ca orice esec va avea repercusiuni. Este motivul pentru care Dacian Ciolos a transmis cat se poate de fara echivoc ca grupul pe care il conduce va sustine in continuare candidatura Laurei Kovesi pentru functia de procuror-sef european.A intrat si Dan Barna in tabloul european, a participat la intalnirile de acolo si iarasi e un semnal bun pentru electoratul propriu, usor descumpanit de prim-planul luat de PLUS, prin Dacian Ciolos.Descumpanirea majora a alegatorilor Aliantei nu si-a gasit inca raspuns: la prezidentiale cine candideaza?are un electorat ale carui asteptari sunt mai degraba interne, in tara si in Parlament.Din acest punct de vedere, esecul unei motiuni neiubite prea mult de Opozitie e un semnal de cedare transmis electoratului, care va fi decontat la legislative.Liberalii se bazeaza pe succesul lui Klaus Iohannis la Cotroceni, dar scapa din vedere ca lipsa unui adversar redutabil a scazut miza scrutinului prezidential, astfel incat probabila victorie a lui Klaus Iohannis nu se va converti in capital pentru alegerile parlamentare.Asa cum a explicat profesorul Gussi intr-un interviu pentru Ziare.com, electoratului i s-a explicat ca, strategic, nu e un moment bun sa ia cineva guvernarea de la PSD, de vreme ce tara merge din rau in mai rau cu Viorica Dancila premier. Un argument deloc incurajator intr-o tara in care starea spitalelor se degradeaza de la zi la zi si explica Vintila Mihailescu in cea mai recenta carte cum Romania a ajuns nu doar codasa fata de alte state UE, ci si codasa fata de ea insasi.Pana isi va face PNL analiza lucida pentru frontul intern, trebuie remarcat ca sta bine la Bruxelles, unde Siegfried Muresan a fost ales vicepresedinte al grupului Popularilor, cel mai mare din Parlamentul European. Totusi, capul de lista al liberalilor, Rares Bogdan, nu ca nu a reusit vreo isprava, e devreme, nu suntem in sesiune parlamentara, dar pare a fi disparut chiar de pe agenda PNL.Dar cum se face ca soarta presedintiei CE ar putea depinde tocmai de Dacian Ciolos si grupul pe care il conduce, iata ca duelul de prim-plan politic e intre PNL si USR PLUS.stie ca trebuie sa se salveze si mai stie si ca nu are resurse umane alternative care sa duca partidul intr-o zona de reforma, de aici si miza mare pe care o are guvernarea.Arata Partidul ca regele lui Eugene Ionesco, care nu iese din scena decat odata cu disolutia intregului regat. Pentru Romania nu e un scenariu foarte bun, pentru ca el inseamna lucruri concrete: invazia tantarilor intr-o capitala in care la o ploaie de 10 minute se inunda strazi si cad panouri, spitale fara medici, dar atacate de hackeri, institutii ramase fara bani, impostura la examenele din educatie si o precaritate sociala care transforma tara in teren fertil pentru manipulari.Strategia asta a PSD-ului de a se zbate facand mult zgomot e una clasica, in care mizeaza pe uzura sociala.Dar de la candidatura lui Liviu Plesoianu, Serban Nicolae sau a lui Orlando Teodorovici la prezidentiale pana la confiscarea necrofagica a dramei unei copile pe care nimeni nu a vrut ani de zile sa o adopte, dar pe care astazi Maria Grapini o vrea in Romania, ca asta e tara ei si a noastra, e cale lunga si mai ales infama.Cazul fetei de la Baia de Arama, careia toti politicienii care au sarit hulpavi i-au scris prenumele si care a fost filmata, supunand-o astfel unei traume perpetue, a devenit graunte pentru polarizare siclasic, in care sunt mixate sfertadevaruri si frici atavice, cum e aceasta a furtului de organe.(Daca ipoteza precaritatii intelectuale nu ar fi atat de prezenta, am putea crede ca Moscova supravegheaza atent si transforma o slabiciune intr-un caz).O drama reala si un neprofesionalism nesabuit al autoritatilor, cu un procuror lipsit de empatie si un arsenal de mascati disproportional cu trupul mic si inspaimantat al fetei, care a acoperit convenabil criticile GRECO, care, asa cum spun surseleavertizeaza Romania - adica Ministerul Justitiei si Guvernul - sa desfiinteze Sectia Speciala, o anomalie care afecteaza independenta magistratilor.