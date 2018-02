Sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse revine: de data asta, despre femeia "pe motostivuitor"

Lider cu greutate la Organizatia de Femei a PSD

Gratiela Draghici a ajuns tinta ironiilor in mediul virtual dupa ce, in cadrul unui interviu privind obligativitatea ca firmele cu peste 50 de angajati sa aiba un expert in egalitatea de sanse, s-a intrebat de ce femeile nu pot fi "motostivuitor" sau barbatii "om de serviciu". Ulterior ea si-a explicat greseala, invocand intrebarile numeroase, dorinta de a explica legile adoptate recent de Guvern.Gratiela Draghici este vicepresedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate (OFSD) si presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate Sector 2 si este una din prietenele premierului Viorica Dancila , care este presedintele OFSD. Ea a postat pe facebook, "de weekend, povestea"A fost odata ca niciodata o mare companie de cauciucuri care avea nevoie de personal la unul dintre depozite, si el foarte mare, unde munca nu era deloc usoara. Angajatul trebuia sa lucreze PE motostivuitor si sa aiba forta fizica necesara pentru a mai ridica sau aseza pe raft cauciucurile.Astfel ca au dat anunt de angajare.Si ce sa vezi...S-a prezentat numai o femeie. Pe care au respins-o, apreciind ca este nevoie de forta fizica si de o anume constitutie pentru a face fata cerintelor postului.Si au mai dat inca o data anuntul. Si de aceasta data s-a prezentat numai femeia. Pe care iar au respins-o.Dupa al treilea anunt, nemaiputand sa o scoata la capat nici cu femeia, nici cu postul, au angajat-o.Evident ca femeia a fost privita cu rezerve de barbatii de la depozit. Dar ea isi vedea de treaba. Se urca PE motostivuitor, aseza frumos cauciucurile pe raft, cand mai cadea cate unul cobora de PE motostivuitor, il ridica de jos si il punea pe raft sau PE motostivuitor si, in general, nu prea statea. Pentru ca barbatii se mai strangeau cand si cand la o vorba, mai luau cate o pauza, dar ea era noua si nu prea o bagau in seama. Insa, rafturile aranjate de ea aratau impecabil, ordonate si parca devenisera mai multe. Si asa, incet-incet, vazand - o cum lucreaza, ca nu prea coboara de PE motostivuitor, ca daca scapa pe jos vreun cauciuc, nu il lasa in drum, ci il ridica singura si il pune la loc, ca pe rafturi marfa era eficient asezata, au inceput cu totii sa fie mai atenti, mai implicati si mai...eficienti.Si astfel, cel care monitoriza activitatea depozitului a constatat ca randamentul tuturor angajatilor de la depozit, fie ca lucrau PE motostivuitor sau nu, a crescut."Gratiela Draghici arata ca morala acestei povesti este ca "promovarea femeilor in orice domeniu al vietii sociale poate aduce valoare adaugata si bunastare sociala". Secretarul de stat a explicat ca a dat o cautare pe Google Imagini la "femeie PE motostivuitor", dar ca nu a gasit nicio fotografie.Iar aceasta NU este o poveste ci o intamplare reala, mai precizeaza secretarul de stat.Mai mult, incercand sa dreaga gafa din interviul acordat ProTv, Gratiela Draghici a recidivat, intr-o declaratie pentru TVR, in care se intreaba de ce estein Romania meseria de femeie desi de ce nu avem om de servici, dupa care, din nou, invoca... motostivuitorul."Avem inca in Romania meserii masculinizante si meserii feminizante. Ati vazut, vedem pe televizoare femeile de servici din Romania. De ce este feminizanta? De ce n-avem om de servici? De ce avem muncitori de pe santiere sau muncitorul cutare, de ce n-avem muncitoarea de pe santier? Nu este exemplu. Motostivuitorul, ce vreti dumneavoastra, tractorist", a declarat Gratiela Draghici.