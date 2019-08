Strigate de lupta la PSD: Ce s-a vazut, dincolo de spectacolul Vioricai Dancila, la congresul "supravietuitorilor"

PSD intra in epoca post-Dancila. Lansarea pentru Cotroceni, petrecere de adio a Vioricai Dancila

Ziare.

com

Cand Viorica Dancila a ajuns la aceasta fraza a discursului, sala s-a ridicat in picioare, fara sa fie la consemn, si a inceput sa ovationeze, asa cum nu s-a intamplat la frazele in care era preamarita guvernarea in vremea PSD.Stereotipul razbatator care e cuprins aici le-a dat pesedistilor care au umplut o sala modesta a Parlamentului pofta de a supravietui pentru inca o tura la putere.Sala de la Parlament a fost aleasa in primul rand pentru ca PSD a vrut sa transmita ca inca are puterea. Acesta a fost si rolul reprezentantilor diplomatici care au acceptat invitatia si au asistat la spectacol, precum si al prezentei sefului socialistilor europeni, care a anuntat dezghetarea relatiei cu PSD.A fost si un motiv manipulatoriu - sala fiind mica, chiar daca invitatii nu au fost mult peste o mie, imaginea era aceea a unei incaperi pline.Si multi au ramas in picioare, ascultand entuziasmati si pana la capat discursul candidatei unanim desemnate, Viorica Dancila. A fost discursul chiar atat de bun?Mai bun decat de obicei, pentru ca de asta-data strategii au folosit materialul clientului si au reusit intrucatva sa marcheze un nou profil politic al Vioricai Dancila. Tehnica aceasta de discurs instaurator este folosita in Franta, unde exista cutuma unei declaratii de candidatura - un discurs care marcheaza noul rol pe care un personaj politic si-l asuma.Propozitii simple, cu invelis empatic, nu mai mult decat trebuie, intonate pe ritm de cantare, asa cum vorbeste Viorica Dancila, pentru ca, oricat ar fi exersat, nu poate depasi starea de recitare.Ar fi putut sa fie o parte din discursul Vioricai Dancila, din aceasta perspectiva a reducerii la simplu, dar nu e. Propozitia este rostita de Rocky Balboa, supravietuitorul pe a carui muzica - Eye of the Tiger - si-a facut Viorica Dancila intrarea la congresul de sambata.Un discurs asadar bun la prima vedere, dar perceptia aceasta e mai degraba rezultatul sentimentului de usurare: premierul-candidat nu s-a impiedicat prea grav de vreun cuvant, cu exceptia damnatului deja "presedentie".La fel ca personajul interpretat de Sylvester Stallone - am revazut cateva secvente din film, sa am confirmarea din a doua sursa -, Viorica Dancila a incercat un rol inimos, pus in scena prin cateva ipostaze din viata unui "om simplu": familia de oameni simpli, razbirea in viata, fara privilegii, cariera inceputa de jos, de la lipirea afiselor.Lucruri care nu i-au impresionat prea mult pe social-democratii din sala, care stiu prea bine ca asa arata punctajul PSD de la Ion Iliescu incoace. Si atunci cum de a reusit o fraza aparent feminista sa le smulga ovatiile?Pentru ca in fraza asta Viorica Dancila a disparut si ei au proiectat pe scena propria supravietuire. Ei, si nu Viorica Dancila, trebuie sa ramana in picioare la finalul cursei.La PSD deja nu mai este vorba despre Viorica Dancila, chiar daca premierul va reusi vreo acrobatie fabuloasa si va intra in turul al doilea. E vorba despre partidul ajuns in cea mai mediocra stare a sa, dar caruia nu i-a disparut nici instinctul de supravietuire si nici pofta de putere.La ultimul congres in care Victor Ponta era inca presedinte al partidului, cel care era curtat pentru declaratii si fotografii era Liviu Dragnea. Sambata, pe holul Parlamentului, acesta era Mihai Fifor.In discursul de pe scena, Fifor a trecut rapid peste candidatura Vioricai Dancila si a anuntat viitoarele alegeri, pentru care prezidentialele sunt catalizator, dar care sunt adevaratele mize ale PSD.Fifor a fost si cel care si-a adjudecat pozitia decisiva in ceea ce priveste rebranding-ul PSD drept partid care lupta cu criminalii. In loc de infractori, asadar - eticheta lipita pe PSD - dusmanii sunt criminalii., a intrebat Fifor, enuntand adevarata miza, legislativele.Nu se stie insa ce partid va fi acel PSD care va ajunge pana la alegerile parlamentare.Sambata, putinii social-democrati vechi care si-au lins ranile si au stat in sala, unii pe locuri de onoare, altii maziliti pe randul delegatilor anonimi, au incercat sa inteleaga daca partidul chiar se ridica in ring, inainte de numaratoarea finala.Ecaterina Andronescu a plecat imediat dupa ce Congresul s-a inchis, Gabriela Firea, desi cu loc rezervat si numele pe el, nu a avut niciun rol, Olguta Vasilescu a asistat doar si nu i s-a dat macar un minut cuvantul.A vorbit in schimb ministrul Orlando Teodorovici, penduland intre citate si vorbe de duh, cu o predilectie aparte pentru Octavian Paler.La prima vedere, Congresul de sambata a fost o sceneta reusita. Dar tot ce a reusit PSD a fost sa puna in scena acelasi spectacol de putere care ii este in gene, cu accente megalomanice si sfidand pudoarea care e de asteptat sa il insoteasca la 30 de ani de la caderea comunismului. In sala A.I. Cuza din Parlament s-a mutat pentru trei ore un stadion in miniatura.