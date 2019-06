Viorica Dancila a intrat la congresul PSD pe melodia unei trupe simbol pentru cultura gay

PSD a sustinut "Referendumul pentru familie"

"Stand Up (For the Champions) " este un hit al trupei britanice Right Said Fred, cunoscuta ca una dintre formatiile simbol ale comunitatii gay.Trupa a fost infiintata de fratii Fred and Richard Fairbrassin 1989. Liderul trupei, Richard Fairbrass, este un cunoscut activist pentru drepturile persoanelor gay si a moderat emisiunea Gaytime TV la BBC, timp de 5 ani, in perioada 1995-1999.Cea mai cunoscuta melodia a trupei a fost hitul "I'm Too Sexy".Alegerea liderilor PSD de a promova aceasta melodie in timpul congresului este cel putin inedita. Asta in cotextul in care la referendumul pentru familie, unii lideri PSD s-au pozitionat ferm de partea Coalitiei pentru Familie.De exemplu, liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, a scris, in octombrie 2018, pe Facebook, ca rezultatul referendumului pentru familie este "o victorie a homosexualilor" si ca dispozitiile Codului Civil ce definesc casatoria ca fiind incheiata intre barbat si femeie sunt susceptibile de neconstitutionalitate.Citeste si: