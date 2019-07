Viorica Dancila a mers la Sibiu, dar a intrat pe usa din spate: Suntem de neclintit, nu ne este teama

Ziare.

com

, a declarat Dancila la Targu Mures, potrivit News.ro.Pe drum spre Sibiu, insa, hotararea Vioricai Dancila pare sa fi slabit. Asa se face ca, odata ajunsi la Sibiu, premierul si membrii Cabinetului sau au intrat in cladirea unde au loc alegerile pentru functia de presedinte al filialei judetene a PSD pe o cale ocolita, nu pe usa din fata, informeaza Agerpres.Motivul: membrii Cabinetului Dancila au incercat sa ii evite pe cei circa 20 de protestatari care se adunasera in fata cladirii si scandausiReuniunea social-democratilor de la Casa de Cultura a Sindicatelor din Sibiu are ca scop alegerea presedintelui organizatiei judetene a partidului, iar singurul candidat la aceasta functie este actualul ministru al Turismului, Bogdan Trif.