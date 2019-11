Viorica Dancila e in primul tur

Ziare.

Care este mecanismul care ii aduce la putere pe liderii mediocri? Sunt ei puternici? E o intrebare pe care i-am pus-o scriitorului albanez Ismail Kadare, dar vorbeam despre dictatorii comunisti care au tinut tarile noastre in oroare vreme de aproape jumatate de secol.Era Ceausescu un om puternic? Era Enver Hoxha, temutul dictator albanez, un om puternic? Ismail Kadare spune ca nu, din contra, acesti lideri erau slabi si mediocri si tocmai aici, in mediocritatea lor, e de cautat ticalosia regimurilor de teroare pe care le-au instaurat la Bucuresti si la Tirana. Ismail Kadare : "Este o enigma a umanitatii, pentru mine. Hitler a fost un mediocru, Mussolini era ceva mai capabil, Stalin era si el un mediocru. Despre Lenin s-a creat aceasta legenda ca ar fi fost un geniu, dar eu nu o cred absolut deloc. A scris o carticica despre literatura, plina de prostii, dovada a unei ignorante complete, de o naivitate stridenta. Nu am gasit acolo nici macar trei fraze mai interesante. Era un om foarte crud, care isi ascundea cruzimea prin aparenta modesta. Chiar si despre Karl Marx am mari dubii. Aici, in Occident, multi il considera geniu. Dar unde e geniul sau? Cum poate fi un geniu, cand nu este nimic nou in gandirea sa economica, nimic creator?Lumea comunista isi are originile in mediocritatea lui Marx. Doar "gauche"-ismul de astazi insista ca ar fi fost un geniu, fara a tine cont de saracia conceptelor acestuia.In esenta, Marx a propus pur si simplu inversarea ordinii lumii, astfel incat clasa muncitoare sa inviga capitalismul. Dar nicaieri in toata opera sa nu exista nici macar o pagina sau un paragraf despre aceasta lectie fundamentala a gandirii, a civilizatiei umane: nu trebuie niciodata exagerata folosirea urii atunci cand vrei sa schimbi ceva.Cand iti ocupi toata viata visand la rasturnarea ordinii existente, nu trebuie sa uiti ca intreaga civilizatie occidentala isi are originile in aceasta ura oarba cu care grecii au distrus Troia. In acel demon, in acele tenebre. Au masacrat toti locuitorii, au ras orasul de pe fata Pamantului. Iar zeii i-au condamnat pe greci pentru aceasta cruzime.Marx nu s-a gandit deloc la acest lucru simplu, la faptul ca aceasta clasa muncitoare, atunci cand va lua puterea, va fi extrem de cruda cu cei pe care ii numea burghezie, si nu erau doar cativa, ci mii, milioane de oameni. Intelectuali, militari, oameni de stiinta, artisti, bancheri, cu familiile lor, cu toti cei apropiati. Si iata ca asa a aparut comunismul, cea mai mare crima din istoria umanitatii.Si asta din aceast motiv, pentru ca nici Marx, nici Lenin nu au scris un rand despre moderatie. Dimpotriva, au tot vorbit despre lupta de clasa, despre cum trebuie sa fii vigilent, sa duci cruzimea pana la capat, fara mila. Practic, la baza marxismului se afla sloganul "sa nu mai existe pic de umanitate".Si ce este ciudat este ca nici macar acum nu se vorbeste despre adevarata fata a marxismului. Se admite uneori ca Marx a facut unele erori, dar totusi se spune ca a fost un geniu".Viorica Dancila nu este Nicolae Ceausescu si nici Enver Hoxha, pentru ca nu mai exista aparatul criminal care sa o tina la putere si care sa ii permita sa faca din putere un teren al propriilor resentimente, frici si recompense. Comunismul, in forma totalitara a secolului trecut, este mort si ingropat, dar mecanismele umane care l-au transformat intr-un regim malign si ostil omului sunt repetitive.Or, complexul de inferioritate, constiinta propriei micimi, de care iei insa act cu furie si o convertesti in resentiment, se pot lesne identifica in felul in care Viorica Dancila a acceptat sa fie mai intai instrumentul politic al lui Liviu Dragnea, pentru ca mai apoi, dintr-un instinct de autoaparare a propriei mediocritati, sa se transforme intr-un Golem trezit la viata si luptand pentru supravietuire.Stupoarea ca Viorica Dancila a fost aproape doi ani prim-ministrul Romaniei, o tara revenita la democratie de 30 de ani, s-a mai domolit. Cand insa o societate isi pierde capacitatea de a se mira in fata raului si a grotescului, tara isi pierde conturul geografic si fie se muta in diaspora, fie se retrage in patriile mici despre care vorbeste Gabriel Liiceanu.Viorica Dancila, aceeasi Viorica Dancila, este, duminica, candidat pentru functia de presedinte si de intrarea ei in turul doi depinde supravietuirea intregului sistem care a instalat-o la Guvern si de unde a compromis statutul european si democratic al tarii. Langa ea si in numele aceluiasi sistem mediocru candideaza si Mircea Diaconu, fost europarlamentar propulsat de PSD si Antena 3 in functie.Raul cel mai mare e, de asta-data, in primul tur si, nedenuntat, va dospi ca drojdia pana la urmatoarele alegeri.