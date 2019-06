LIVE

Viorica Dancila este noul presedinte PSD. Teodorovici a fost votat presedinte executiv si Fifor secretar general

In acest moment, PSD nu-si permite experiente noi, nu-si permite sa mai greseasca

Sentinta de condamnare a lui Liviu Dragnea, despre care trebuie sa vorbim, sa nu ne facem ca n-a existat. (din nou aplauze) Sentinta de condamnare a lui Liviu Dragnea nu a fost in niciun caz intamplator fixata la o zi dupa alegeri.

Plesoianu vorbeste si de o discriminare politica in cazul Laurei Bretan, care ar fi fost "sabotata" in finala Eurovision: "Concurenta noastra are voce de inger, cineva, o mana nevazuta, a pus in juriu doua persoane care au descalificat-o"

Nu am stiut sa oprim stirile false, sa contracaram lucrurile neadevarate pe care Opozitia le-a adus in scena publica

Oamenii vor o autostrada terminata de la un capat la altul, au dreptate. In calitate de prim-ministru ma angajez ca vom face o autostrada cap-coada.

In acesti doi ani si jumatate nu ne-am luptat doar cu Opozitia, ci si cu structuri oculte.

Cine candideaza

Noul presedinte al PSD va fi ales intr-un singur tur

Astfel,Viorica Dancila a devenit, in urma congresului de azi, prima femeie presedinte al PSD.Pentru sefia PSD au candidat Viorica Dancila, Serban Nicolae, Liviu Plesoianu si Ecaterina Andronescu.Pentru functia de presedinte executiv s-au luptat Eugen Teodorovici, Daniel Suciu si Daniel Florea. Se inscrisese in cursa si Sorin Bota, dar si-a anuntat retragerea in timpul Congresului si sprijinirea lui Teodorovici.Totodata, pentru postul de secretar general au candidat Codrin Stefanescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe si Rodica Nassar.La Congres au participat circa 4.000 de delegati plus invitati, iar sedinta nu a fost lipsita de incidente.Marian Oprisan, presedintele PSD Vrancea, a renuntat sa isi sustina discursul din cadrul Congresului National al partidului, dupa ce a fost huiduit si fluierat de multi social democratii aflati in sala. Liderul PSD Vrancea a fost chemat de Rodica Nassar pe scena sa adreseze cateva cuvinte, a mers la pupitru, moment in care din sala s-au auzit huiduieli. "Ai vorbit urat de toti", "Lasa-ne" si "Ajunge", au strigat social democratii."Buna ziua tuturor!", a spus Oprisan, iar cei prezenti au inceput sa il fluiere. "Se pare ca nu vor sa mai vorbim", a fost replica lui Oprisan si a coborat de pe scena.Ulterior, liderul PSD Vrancea a spus ca cei care l-au fluierat au fost cei din delegatiile din Olt, Dolj si Teleorman. Motivul, spune el, ar fi faptul ca l-a criticat pe Liviu Dragnea.Totodata, desi aflat in inchisoare, Liviu Dragnea nu a fost uitat de unii dintre colegi. In discursul sau, Liviu Plesoianu a spus ca sentinta de condamnare a fostului lider PSD nu a fost in niciun caz intamplator fixata la o zi dupa alegeri, moment in care sala a aplaudat puternic si indelung.La randul sau, Codrin Stefanescu a spus ca Liviu Dragnea este detinut politic si ca el nu isi lasa colegii la ananghie.- "Dragi colegi, vreau sa va multumesc pentru vot. Votul vostru ma onoreaza si ma responsabilizeaza. Nu este un drum usor, acum incep luptele, va fi complicat. Sunt multi oameni a caror speranta e legata de PSD. Sunt multi oameni alaturi de acest partid, multi oameni a caror speranta este legata de PSD. Cand mi s-a propus functia de premier m-am gandit, multi imi spuneau sa accept, dar foarte multi nu. Mi-am zis ca am responsabilitatea sa arat ca o femeie premier poate fi la fel de buna ca un barbat premier. Am preluat apoi presedintia rotatativa. Multi au spus ca nu va fi una de succes. O incheiem in cateva zile. O presedintie de succes, pentru care s-a depus mult efort.Astazi m-ati votat sa fiu primul presedinte femeie al PSD. Imi dau seama de responsabilitate si imi dau seama ca votul dvs este strans legat de dorinta, de implicarea tuturor de a aduce PSD pe primul loc in optiunile romanilor. Sunt convinsa ca vom reusi, caSuntem partidul care in acelasi timp purtam in suflet tricolorul, dar si cele 12 stele de pe steagul european. Suntem partidul cel mai proeuropean, un partid deschis care trebuie sa aduca alaturi pe toti cei care vor binele Romaniei si al romanilor. Vreau sa va cer sa aveti incredere si in acelasi timp de la primul pana la ultimul sa ne implicam ca acest partid si aceasta tara sa aiba locul care li se cuvine. Vreau sa le spun colegilor ca au acum in conducerea partidului un prieten",- "Vreau sa le multumesc celor care au avut puterea si dorinta de a candida. Ei au creat ca ceea ce azi a fost sa nu fi vazut noi demult in acest partid si sa ne fi dorit sa vedem. Deja sunt plin de foarte multa emotie.Asta am sa fac ca ministru cu sprijinul premierului, al PSD, un partid frumos, in care toti romanii se vor putea regasi",- "Multumesc in numele intregii echipe a congresului pentru modul exemplar in care s-au mobilizat colegii. Acest congres nu este despre functii sau despre o competie, ci despre modul in care PSD intra intr-o noua etapa. Avem o echipa extraordinara, gata sa munceasca pentru PSD. Vreau sa multumesc tuturor inca o data",, Liviu Plesoianu 715 voturi, Serban Nicolae 375 de voturi, iar Ecaterina Andronescu 50 de voturi., iar principaul sau contracandidat, Daniel Suciu, a obtinut 1.358.- "S-a vazut ca sala a rezonat cu mesajul meu. Am venit cu un singur gand sa transmit mesajul oamenilor multi si simpli de acasa. Ma regasesc in actualul PSD pentru ca sunt oameni de calitate cu care am rezonat. Nu ma regasesc in noua linie ideologica a noii conducere. PSD va functiona ca orice partid. Ati vazut un partid fara falii? De aia nu suport mesajele astea pentru public ca suntem toti uniti. Imi mentin ideea despre Dancila si sper sa nu existe si o doamna Dancila 3 ca doamna Dancila 2 am vazut ca exista. Eram multumit de orice rezultat. Nu ma asteptam la numarul acesta mare de voturi. Sunt multumit ca mi-am pastrat discursul pe care l-am avut si acum un an si acum doi ani si acum trei ani.Mai urmeaza un congres si vom vedea atunci ce va fi. La prezidentiale am spus ca voi candida si voi candida intr-un fel sau altul. PSD pentru mine nu este CEx-ul, pentru mine PSD reprezinta oamenii si pulsul oamenilor l-am luat. Daca PSD vrea sa mai castige alegerile prezidentiale trebuie sa inteleaga ca e nevoie de oameni capabili sa aduca voturi si din afara bazinului clasic', a declarat Liviu Plesoianu dupa anuntarea rezultatelor pe surse.- Conform surselor citate de televiziuni,, cu 2.828 de voturi. Liviu Plesoianu s-a clasat pe locul doi cu 715 voturi, Serban Nicolae cu 375, iar Ecaterina Andronescu a fost aleasa de 50 de persoane.Totodata,cu 2.463 de voturi iarContracandidatul lui Teodorovici, Daniel Suciu ar fi obtinut 1.358 de voturi- "Nu stiu inca rezultatul, dar ii apreciez foarte mult pe colegii mei. Votul a fost cel care a stabilit sa acorde incredere presedintelui partidului, presedintelui executiv si secretarului general", a spus Dancila la Realitatea TV.Intrebata daca va regandi programul de guvernare, Dancila a adus in discutie si esecul Opozitiei cu motiunea de cenzura. "Ati spus de Opozitie ca nu reusesc sa darame Guvernul. Cand vrei sa faci acest lucru vii cu un program de guvernare. Nu vii sa schimbi o persoana cu alta. Legat de fonduri. Trebuie sa facem o prioritizare a fondurilor, a obiectivelor. Azi am spus ca e important sa construim o autostrada cap coada chiar daca o facem din fonduri guvernamentale. Trebuie sa vedem si cum crestem absorbtia fondurilor europene si cum mergem pe parteneriatul public privat. Nu pot schimba programul de guvernare ca legea nu imi permite, dar pot sa ajustez astfel incat sa vorbim de chibzuinta, prioritati, sa vedem ce vor romanii", a continuat ea.Premierul a spus ca nu ia in calcul varianta de a participa la alegerile prezidentiale."Nu am luat in calcul acest lucru, de aceea in sondajele pe care le fac nu figurez decat la presedinte de partid", a spus ea. Intrebata daca Tariceanu mai are sanse, Dancila a ales sa spuna doar: "Vom vedea ce vor spune sondajele".Dupa ce Dancila a spus ca vrea sa faca o autostrada care sa lege Romania de la un capat la altul, premierul a fost rugat sa numeasca cele doua orase care ar uni aceasta autostrada, dar a evitat raspunsul.Intrebata daca acum se intelege mai bine cu presedintele tarii, Dancila a spus ca "am discutat cu dl Iohannis, am sunat cand au fost probleme importante pentru Romania", dand exemplul recent al unui apel in urma a ceea ce s-a intamplat in Republica Moldova.- S-a incheiat numararea voturilor. Televiziunile transmit pe surse ca Dancila (presedinte PSD), Teodorovici (presedinte executiv) si Fifor (secretar general al partidului) ar fi castigatorii alegerilor.- "S-a terminat votul. Sanse din punctul meu de vedere nu cred ca exista (la castigarea sefiei partidului - n.red.), dar faptul ca s-a deschis partidul si ca au fost mai multi competitori este un castig. Si cel putin la congresul acesta am putut sa imi tin discursul. Partidul nu a iesit din starea de soc, ca alegerile acestea au fost surprinzator de slabe", a spus Ecaterina Andronescu, la Digi 24, in asteptarea rezultatului votului.- "Facem sondaje pentru prezidentiale. Vom face evaluare. Vom lua pe primii doi din acest sondaj. Pana la sfarsitul lunii iulie trebuie sa vnim cu solutia castigatoare", a spus Dancila la Digi 24.Intrebata daca a fost o problema ca premierul nu era pana acum si presedintele partidului si daca de acum se vor schimba lucrurile, Dancila a spus: "Se pare ca a fost o problema S-au schimbat doua guverne si arata ca a fost o problema. Chiar daca nu eu voi fi presedintele partidului voi coopera. Nu este un congres despre oameni, interese personale, dobandirea puterii, despre directia pe care vrem sa o dam PSD si modul in care dorim sa mearga Romania".Intrebata daca are de gand ca si la congresul de anul viitor sa candideze pentru conducerea PSD, Dancila a spus ca trebuie sa demonstreze pana atunci ca va conduce partidul pe o cale buna.- S-a incheiat procesul de vot.- "Am votat pentru a continua pe directia noastra traditionala. Un partid de oameni care nu dau inapoi, care nu se dezic de colegi cazuti in timpul luptei, nu lasam raniti pe campul de lupta. Nu ma dezic de nimic. Voi continua sa sustin ideea noastra ca trebuie sa facem dreptate pana la capat", a declarat Codrin Stefanescu, dupa ce a votat.Si Codrin Stefanescu a spus ca este sigur ca social democratii au primit indicatii, dar ca de data aceasta, crede el, acestia vor alege singuri. "Alegem directia. Directia poate sa fie buna sau sa nu fie buna. Nu facem pact cu adversarii nostri", a punctat el.- "O sa spun o singura persoana pe care o sustin. Il sustin pe Codrin Stefanescu. Nu o sa spun pe cineva am votat la presedinte executiv. Eu o sa raman aceeasi persoana care critica pe toata lumea, care isi face si prieteni si dusmani. Am spus ca vin aici sa am un discurs prin care sa spun ce am pe suflet. Publicul a rezonat cu mine", a declarat Liviu Plesoianu.Plesoianu a comentat si momentul in care Oprisan a fost huiduit pe scena. "Fiecare dintre noi trebuie sa aiba ocazia sa se exprime. Nu sunt nici pe departe un fan al lui Oprisan, ci dimpotriva. Dar poate pentru Oprisan e momentul sa inteleaga niste lucruri", a spus el.Intrebat daca social democratii au votat liber sau s-au dat directive, Plesoianu a spus ca intotdeauna in toate partidele s-au dat directive, dar ca omul este singur in cabina de vot.- Marcel Ciolacu a gresit intrarea in sala de vot.- "Si Codrin si Mihai au avut discursuri bune. Cert e ca Viorica Dancila va iesi de departe presedinte. E un lucru bun. Da dovada de continuare. A avut un discurs foarte bun. Acesta cu noua orientare si pozitionarea foarte clara a partidului. E un pas mare ca reusim sa ne calibram", a declarat Florin Iordache, la Realitatea TV, evitand sa spuna daca va il va alege pe Stefanescu sau Fifor.- Si Dumitru Buzatu a vorbit despre aceste huiduieli. "In ultima perioada Oprisan a avut o reactie foarte vizibila la adresa lui Dragnea si multi oameni din partid il compatimesc pe Dragnea si nu au gustat ce a spus Oprisan", a spus el la Realitatea TV, spunand ca nici lui nu i-a placut modul brutal in care s-a exprimat Oprisan in ultima vreme.- "Depinde de fiecare dintre noi cat am reusit sa convingem si cat ne-am apropiat de ceea ce isi doresc membrii PSD", a spus Dancila jurnalistilor in timpul votului. Intrebata despre huiduielile la adresa lui Oprisan, Dancila a spus ca nu crede ca este un lucru bun. " Cine a facut acest lucru nu a procedat in mod normal, intr-un mod in care trebuie sa ne raportam la un coleg de partid", a spus ea.Despre candidatura lui Teodorocivi, Dancila a precizat ca "E un lucru normal. asa cum am mentionat de la inceput, atunci cand am luat decizia sa avem un congres pe data de 29, am spus ca pot participa toate colegele si toti colegii. Teodorescu si-a depus candidatura in termenul stabilit. Trebuie sa am ocazia fiecarui coleg. Nici Plesoianu nu intrunea conditiile, dar nu trebuie sa impiedice un coleg sa candideze. Cred ca este pentru prima data cand intr-un congres avem un numar atat de mare de candidati"."Trebuie sa mergem pe linia dorita de oameni, nu pe cea pe care o vrem noi. Oamenii s-au rupt de doi tocmai pe fondul unor mesaje pe care nu le-au agreat", a continuat Dancila.Dancila a vorbit si despre acordul pentru o coalitie de guvernare pana in 2024 propus de Calin Popescu Tariceanu. "O sa vad ce a vrut sa, ce vrea de fapt domnul Tariceanu. O sa am o discutie. Asa cum stiti foarte bine, decizia nu o iau eu. Deciziile le luam in forurile statutare ale partidului. Am spus in discursul meu ca trebuie sa schimbam modul de abordare si decizia nu trebuie luata de presedinte ci de forul statutar", a declarat premierul.- Realitatea TV informeaza ca au fost cateva momente tensionate dupa inceperea votului si ca au fost imbranceli la etajul al doilea intre delegatii care voiau sa intre sa voteze.- A inceput votul, care este secret. Cei 3.961 de delegati voteaza pe buletine de vot.Marian Oprisan a spus ca cei care l-au fluierat cand a urcat pe scena erau din filialele din Olt, Dolj si Teleorman. Motivul, spune el, ar fi faptul ca l-a criticat pe Liviu Dragnea."Sefii delagatiilor au dat ordin celor din delegatii sa fluiere si sa huiduie. Au vrut sa se razbune ca am fost intransigent fata de Liviu Dragnea. Si voi continua sa fiu. Sunt cei din delegatiile Olt, Dolj si Teleorman. A fost premeditat totul, pentru ca eu am anuntat inca de aseara ca vreau sa iau cuvantul", a spus Oprisan."Ce ar fi insemna ca si eu si alti colegi sa punem niste organizatii sa ii fluiere pe cei cu care nu suntem de acord?", a adaugat el.Intrebat daca o va mai vota pe Dancila avand in vedere ca face parte din filiala Teleorman, Oprisan a spus: "Dancila e altceva".- Intrebat daca are dreptate Codrin Stefanescu cand spune ca tot mai multi oameni se indeparteaza de Liviu Dragnea, Serban Nicolae a declarat pentru Epoch Times Romania ca "Stefanescu este un prieten pe care eu il cunosc de la baricada din 21 decembrie. Imi e greu sa judec eu fiecare afirmatie a fiecarui coleg, dar am mai multa incredere in oamenii care nu se schimba dupa cum bate vantul sau dupa functii".- Se prezinta procedura de vot.- A urcat pe scena Victor Bostinaru pentru a adresa cateva cuvinte oamenilor din sala. "Traim cele mai dramatice vremuri in relatiile internationale si vreau sa va spun ca in 2004 partidul lui Nastase devenise unul dintre cele mai active, energice partide ale familiei social democrate fiind solicitat sprijinul nostru de prieteni din est si vest. Ce s-a intamplat apoi? Cum am ajuns sa dezghetam relatiile cu familia noastra? Cum am ajuns sa nu mai contam in dezbaterea de politica externa? Ce s-a intamplat?", a spus el.- "Se pare ca nu vor sa mai vorbim", a spus Oprisan si a plecat de pe scena."Lasa-ne" si "Ajunge", au strigat oamenii din sala.- S-au incheiat discursurile candidatilor.- Urmeaza Codrin Stefanescu, si el candidat la functia de secretar general al partidului."Mi s-a cerut sa ma schimb si sa uit. Nu pot sa ma schimb si sa uit", a inceput el discursul."Astazi Liviu Dragnea este detinut politic. Suntem un partid greu incercat", a continuat Stefanescu. "Noi am rezistat pentru ca am fost uniti si puternici. Nu ne-am lasat colegii la ananghie. De aia nu pot sa ma schimb. Am fost o voce. Am spus ce gandim si am spus ca suntem solidari cu colegii nostri", a continuat el."Nu mi-am facut pliante, ca stiti cine sunt. Pentru toate noptile si zilelel voastre nedormite, pentru toate eforturile pe care le-ati facut, pentru toate lucrurile de ani de zile eu personal ma plec cu respect in fata voastra si va multumesc", a incheiat Stefanescu discursul.- Ia cuvantul Felix Store, candidat pentru functia de secretar general al PSD."O importanta directie de actiune politica din punctul meu de vedere este aceea a consolidarii dialogului cu structurile organizatorice din teritoriu si cu cetatenii de la firul ierbii, simpatizanti sau nu ai PSD", a spus el."Sa readucem aminte tuturor de taierile pensiilor si ca noi suntem cei care au reparat asta, de stadioanele in panta, de cum se numarau voturile in Parlament", a continuat Stroe, precizand ca este foarte importanta aducerea inapoi acasa a unui numar mare de romani.El si-a indemnat colegii sa se concentreze pe alegerile prezidentiale."Sa nu intram in campania pentru prezidentiale cu mentalitatea de invinsi", a punctat el.Felix Stroe a incheiat discursul citand cateva versuri din George Cosbuc:"Cei ce se lupta murmurand,De s-ar lupta si-n primul rand,Ei tot atat de buni ne parCa orisicare las fugar!Murmurul, azi si orisicand,E planset in zadar!"- Presedintele TSD, Gabriel Petrea, candideaza pentru functia de secretar general al PSD. "In loc sa vorbim despre viitor, am deschis razboaie cu toata lumea", spune Petrea.El explica ca PSD nu a comunicat cu toate categoriile de oameni, "nici macar cu electoratul nostru.""Nu sunt nici cu Statul Paralel, nici cu statul degeaba", a adaugat el."Cred ca trebuie sa fim foarte organizati, sa fim un partid care prin disciplinia e care a dat dovada pana acum sa poata sa castige alegerile. In final, am un mesaj pentru colegii din PSD. Sunt constient ca doar impreuna putem reusi. Acum este momentul nostru sa trecem de la vorbe la fapte si sa dovedim ca se poate. Daca vom lua decizia rationala, sunt sigur ca partidul acesta va renaste. Imi doresc sa nu alegeti statul paralel, pe cei care vorbesc despre statul paralel, dar nu fac nimic", a mai spus acesta.- Rodica Nassar candideaza pentru functia de secretar general al PSD. Ea a laudat rezultatele organizatiei PSD Sectorul 2 pe care o conduce."Rezultatele guvernariis e vad cu ochiul liber," spune Nassar. Ea lauda masurile luate de Viorica Dancila, in calitate de premier."Suntem condamnati sa reusim, daca nu pentru noi, macar pentru copiii nostri", conchide Rodica Nassar.- Urmeaza candidatii pentru functia de secretar general al PSD. Primul care vorbeste este Mihai Fifor, purtatorul de cuvant al PSD."PSD stie sa faca lucruri bune pentru aceasta tara. Trebuie sa ne intoarcem la oamenii din randul carora a rasarit acest partid"."Eu nu cred ca este cineva in aceasta sala care l-a uitat pe Liviu Dragnea. Eu nu cred ca in aceasta sala este cineva care l-a uitat pe Adrian Nastase. Nu cred. Am avut de invatat de la toti liderii acestui partid".Fifor spune ca vrea sa faca parte din echipa care o sa conduca acest partid sub deviza "Onoare si Patrie" si ca el nu alearga dupa functii.- Eugen Orlando Teodorovici candideaza la functia de presedinte executiv al PSD. Sala il aplauda indelung."Nu citi, vorbeste din suflet", ii striga pesedistii din sala, atunci cand scoate o foaie cu idei."Vreau sa-mi cer scuze colegilor, care au trebuit sa refaca buletinele de vot, sa puna numele meu pe ele", spune ministrul."Va aduceti aminte, pe 26 mai, starea partidului? Ce am spus atunci, ca este o situatie care poate sa dea o sansa mare si importanta, ca acest partid sa aiba un presedinte corect si aceasta tara un presedinte care sa uneasca".Eugen Orlando Teodorovici isi lauda activitatea in domeniul absorbtiei fondurilor europene. El o lauda si pe Olguta Vasilescu, pentru munca depusa in promovarea a doua legi, cele privind pensiile si salarizarea."Faptele sunt cele care conteaza. PSD a facut ce a promis".El spune ca a avut oferte sa plece pe functii importante in Uniunea Europeana, dar ca a ales sa ramana in Romania pentru a face treaba, "sa fie parte la schimbarea pe care Romania o asteapta".Sala striga si aplauda: "Bine, Orlando!"- Secretarul general adjunct al PSD, Daniel Suciu, candideaza la functia de presedinte executiv al PSD."Ma bucur, Eugen, ca ai revenit in competitie", tine sa-l felicite pe Eugen Teodorovici, in deschiderea discursului sau."Vina pentru ca nu am castigat alegerile in 26 mai apartine tuturor", spune Suciu."Tinerii din PSD sunt langa dumneavoastra si vor creste langa dumneavostra. Invatati-ne de bine! Raman al dumneavostra coleg si prieten, vreau sa deschid usile ministerului partidului. Dusmanii sunt afara, aici sunt doar prieteni".- Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, candideaza la functia de presedinte executiv al PSD. El arata ca PSD nu a fost votat deorece partidul a deschis mai multe "fronturi de lupta".Politicianul sustine ca structura pe care o conduce, PSD Sector 5, este organizatia PSD din Capitala care a luat cele mai multe voturi la alegerile europarlamentare."Putem vorbi de o justitie libera si independenta, pentru ca eu la 23 de ani eram judecator".Florea vorbeste despre "acest nenorocit de 26 mai" si despre unitate in partid."Nu am reusit sa le transmitem oamenilor mesajul corect", sustine Daniel Florea, care apoi recita mai multe versuri ale poetului Adrian Paunescu.Urmeaza discursurile candidatilor la functia de presedinte executiv al PSD. Primul este deputatul Sorin Bota, care spune ca democratia interna a revenit in PSD, ca parte a valorilor social-democrate.Sorin Bota vorbeste despre PSD ca despre continuatorul miscarilor social-democrate din perioada interbelica. Deputatul spune ca PSD este demonizat, deoarece formatiunea nu a comunicat bine cu oamenii."PSD este sufocat de impostori, sau cu oameni reevaluati, transferati ca la fotbal, in care oameni ai partidului nu-si mai gasesc locul. Prea multi vin la placinte, iar la razboi stau acasa".Sorin Bota critica si modul in care se deruleaza contractele publice in Romania.Vorbeste premierul Viorica Dancila, in calitate de candidat la sefia PSD."Trebuie sa o recunoastem, PSD se afla intr-un moment dificil. Rezultatele la alegerile europarlamentare ne-au dezamagit. Asta nu inseamna ca am pierdut razboiul.Avem in fata noastra alegerile prezidentiale, alegerile locale si alegerile parlamentare. Sunt provocari din care trebuie sa iesim victoriosi. Cum vom face acest lucru, prin vorbe sau prin fapte?"Dancila arata ca PSD nu mai are voie sa piarda in alegeri."De ce discursul nostru nu mai este cel dorit de cetatean? Cetatenii nu mai vor razboi, nu mai vor guvern dupa guvern. Vor lucruri concrete".. PSD trebuie sa redevina cel mai mare si mai puternic partid din Romania. Trebuie sa avem dialog cu toti cetatenii acestei tari"."Cred ca acest moment este pentru noi inceputul unui nou capitol. Acum putem sa ne creionam viitorul, sa avem un moment frumos pentru PSD si pentru Romania, sau putem sa ne gandim la inca un moment dificil"."Cred ca e inceputul unui nou capitol. Dumnezeu sa ne ajute!"Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, a venit la congresul PSD imbracat cu o camasa neagra. In momentul in care a pomenit numele lui Liviu Dragea si al lui Darius Valcov, sala a aplaudat indelung."Am fost tentat initial sa vin la camasa alba, ca la marele miting impotriva abuzurilor. Dar am decis sa vin in camasa neagra, ca sa va povestesc un film horror".Plesoianu a explicat ca este vorba despre un film in care dintr-o data, toti oamenii tac, nimeni nu mai scoate nici un sunet, colegii nu mai vorbesc intre ei."Dar filmul are un final bun. O parte dintre oameni, nu multi, isi asuma sa vorbeasca si sa gaseasca punctele vulnerabile ale monstrilor".Plesoianu aminteste numele lui Liviu Dragnea, iar sala aplauza puternic si indelung.Sper ca este clar acest lucru.A insemnat doua lucruri: miza electorala, ceea ce este oribil, si trofeu electoral, ceea ce este de doua ori oribil.O sa aleg sa nu tac si sa vorbesc de ce i s-a intamplat lui Liviu Dragnea. O sa aleg sa nu tac si o sa vorbesc de un om al carui numar nici nu-l am, este vorba de Darius Valcov (sala aplauda) ".Plesoianu face trimitere la noul dosar deschis de DIICOT lui Darius Valcov, privind publicarea protocolului semnat de SRI si Parchetul General."Valcov este urmarit de acest sistem nenorocit. Statul paralel exista. Eu prefer sa-i spun Noua Securitate".In discursul sau, Plesoianu ii ironizeaza pe americani, vorbeste despre vizele necesare romanilor pentru a intra in SUA si de interesul acestora pentru gazele din Marea Neagra.Deputatul PSD spune ca s-a ajuns prea departe si ca "O procuroare dintr-o specie incerta a sters pe jos cu un copil. O tara intreaga a asistat la acel moment orbil"."Daca se da 2% pentru Aparare, sa dam 2% pentru copiii care mor de foame. Cred ca acesti copii sunt mai importanti decat armele"."Mai presus de orice trebuie sa triumfe Romania, nu Romanica"."Nu votati azi pentru Plesoianu, Serban, Dancila, Andronescu, votati pentru Romania, oameni liberi! Fie sa fim". (- Candidat la sefia PSD, Serban Nicolae, nu a venit cu un discurs scris si a recitat din poezia "Ce-ti dorim noi tie, dulce Romanie".Senatorul PSD spune ca alegerile de la acest congres privesc urmatorii 5 ani ai PSD, in contextul in care peste cateva luni sunt alegerile prezidentiale."Votul de azi e poate cel mai important din ultimii ani (Aplauze prelungite) ".Serban Nicoale spune ca desi s-a terminat un centenar, urmeaza un nou centenar."In 1919, armata romana elibera Ungaria de pericolul bolsevismului. In 1920 vom celebra Tratatul de la Trianon, cand au fost consfintite granitele Romaniei Mari. Ne gandim serios daca in 100 de ani de acum inainte, generatiile de atunci vor celebra sau comemora un nou centenar".Serban Nicolae si-a incheiat discursul recitand versuri patriotice.- Candidat la sefia PSD, Ecaterina Andronescu, vorbeste despre un moment dificil pentru PSD, in contextul in care partidul a pierdut alegerile europarlamentare."Am pierdut o batalie, dar cred ca nu am pierdut razboiul. Suntem in perioada in care cred ca trebuie sa strangem randurile".. Cred ca suntem in etapa in care trebuie sa explicam oamenilor ca am vrut sa stopam abuzurile din justitie, nu am vrut o justitie pentru liderul nostru.Unde este infrastructura de comunicare a PSD, de ce nu am construit cu specialistii aceasta infrastructura, prin care lucrurile bune pe care le facem sa ajunga la ceilalti"?Andronescu reia mai multe idei anuntate de Dancila, privind contructia de autostrazi in Romania si legarea prin autostrazi a tuturor provinciilor.Potrivit acesteia, voturile primite in 2016 au permis ca programul de guvernare PSD sa devina proiect de tara: Avem obligatia sa ducem la bun sfarsit programul de guvernare."Trebuie sa stopam migratia, unul dintre cele mai dureroase fenomene cu care se confrunta Romania".Ecaterina Andronescu insista pe tehnologie si "mesajele false" care ajung la alegatori. Ea vorbeste despre "calea nevazuta a online-ului" care a facut diferenta la alegerile europarlamentare si despre cooptarea tinerilor in organizatiile PSD.- Viorica Dancila spune ca nu o sa dea OUG pe justitie si reia tema "abuzurilor" din justitie."O discutie despre abuzuri si nereguli in justitie era necesara. Practicile protocoalelor nu isi au locul si trebuie combatute.Vreau ca lupta cu abuzurile sa nu mai fie perceputa ca o lupta pentru politicieni. Sa nu mai fie percepta ca o lupta intre justitie si politicieni. Trebuie sa fie o lupta pentru cetateni.Vreau sa ducem o lupta pentru a-i apara pe cetatenii obisnuiti in fata abuzurilor.Nu poate exista stat de drept fara respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor (aplauze).Nu trebuie sa mai dam impresia ca vrem sa schimbam legile pentru interese ascunse. Asa am parut. Asa a aparut o ruptura cu oamenii.Guvernul nu va emite nicio OUG in legatura cu functionarea sistemului judiciar. Orice modificare legislativa in acest caz trebuie sa se faca printr-o dezbatere transparenta, printr-o consultare ampla a asociatiilor de magistrati si a organismelor internationale din domeniu.Trebuie sa consolidam dialogul cu partenerii transatlantici. Trebuie sa-i avem parteneri, nu adversari in lupta impotriva abuzurilor".Isi incepe discursul Viorica Dancila, care prezinta rezultalele guvernarii PSD si viziunea partidului pentru perioada urmatoare. Discursul premierului este intrerupt prin aplauze prelungite ale salii.Am readus Romania printre statele europene cu cea mai mare crestere economica, un succes incontestabil PSD- ALDE.Social democratia inseamna grija fata de oameni, prosperitate pentru cat mai multi, solidaritate pentru cei vulnerabili.Este PSD solutia cea mai buna pentru guvernarea Romaniei? Raspunsul e cu siguranta da. (aplauze prelungite)Am redus somajul la nivel istoric. Ei ce au facut? Au taiat salarii.Construim impreuna scoli, centre medicale si drumuri.Dragi colegi, guvernarea nu a fost perfecta, dar cu siguranta a fost eficienta.Romanii ne spun ca nu am facut suficiente investitii in autostrazi, asa este. Trebuie mai mult. Am facut pe anumite segmente.Am demarat deja analiza pentru a vedea exact care este proiectul cel mai bine pliat pe asteptarile romanilor. Suntem pregatiti sa finantam acest proiect de la bugetul de stat. Nu voi mai tolera intarzieri, nici de la autoritati, nici de la constructori.Dancila mai vorbeste de construirea unor spitale regionale de urgenta la Iasi si Constanta, dar si dotarea unor spitale. Ea spune ca vor creste pensiile din toamna, vor fi crescute atat pensia minima, cat si punctul de pensie. (aplauze prelungite din sala)- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a tinut un discurs de aproape 20 de minute in care a explicat ca cele doua partide de coalitie au luptat nu doar cu Opozitia, ci si cu fortele oculte, serviciile secrete care "se ocupa de cu totul altceva decat de ceea ce ar fi firesc".Servicii secrete care se ocupa de cu totul altceva decat de ceea ce ar fi firesc, servicii care ar trebui sa isi chetuiasca bugetele pentru apararea cetatenilor. Aceste servicii secrete care guverenaza miscari de strada #rezist. In spatele acestei perdele de zgomote pe strada sunt scosi din palarie insi de mucava care sunt impusi drept noi lideri ai noului val si salvator ai natiei", spune Calin Popescu Tariceanu.El reia el tema abuzurilor din Justitie si a dat exemplu cazurile lui Toni Grebla si Cristian David. "Nu exista nimic mai important decat drepturile fundamentale ale cetateanului. Avem datoria sa scoatem din justitia romaneasca cuvantul"."Va cer sa nu va lasati timorati de vocea neomarxistilor acoperiti in progresisti. Suntem totusi coalitia care a crescut salariile tuturor celor care locuiesc in aceasta tara, care a oprit exodul medicilor, care a marit alocatiile copiilor, suntem coalitia care a zguduit acest sistem ticalos care a pus mana pe Romania si trebuie sa continuam pana la revenirea in matca deplina a normalitatii", mai spune Tariceanu.Un oficial PSD anunta ca sunt prezenti 3.961 de delegati ai partidului. Florin Iordache anunta care sunt principalele modificari din statutul partidului care vor fi votate astazi in congres."Cu unanimitate de voturi, modificarea la statut a fost adoptata", declara Iordache.Florin Iordache citeste toti candidatii inscrisi pentru functii de conducere in PSD. Candidaturile au fost aprobate de catre congres in unanimitate.Presedintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu, anunta inscrierea pe lista de candidati pentru presedinte executiv a lui Orlando Eugen Teodorovici. Congresul a votat cu unanimitate de voturi aceasta inscriere.Secretarul general interimar al PSD, Rodica Nassar, anunta componenta mai multor comisii de numarare si validare a voturilor din cadrul congresului.- Primul care vorbeste este senatorul Mihai Fifor, purtatorul de cuvant al PSD. El declara deschise lucrarile congresului."Congresul extraordinar al partidului este cel mai important moment al partidului nostru. Deciziile acestuia trebuie respectate de toti membrii. Se simte o tensiune mare, asta inseamna ca vom avea o competitie vie, ca sunt dezbateri. PSD este un partid viu, un partid deschis, care intelege sa-si traiasca viata. Astazi nu avem o lupta, ci o competitie. Indiferent cine va castiga, cine va pierde, vom fi in echipa PSD. Trebuie sa lasam orgoliile deoparte si sa actionam cu solidare pentru Romania si pentru romani. Va indemn sa cititi mapele, acolo veti gasi modificarile propuse la statulul partidului".- Viorica Dancila a intrat in sala unde va avea loc congresul, secondata de Mihai Fifor si Rodica Nassar, pe un fundal muzica puternic, melodia trupei Right Said Fred - Stand up for the champions. Primele randuri sunt ocupate de lideri ai partidului si invitati.- Congresul intarzie, niciunul dintre liderii importanti nu se afla in sala. Desi Viorica Dancila a ajuns mult inainte de ora prevazuta pentru deschidere - 11.00 - presedintele interimar al PSD s-a retras impreuna cu alti lideri ai partidului.Astfel, primul rand, cel aranjat pentru greii partidului, abia are cateva scaune ocupate. Printre cei din sala in acest moment se remarca Ecaterina Andronescu, Norica Nicolai, Olguta Vasilescu, Dan Nica, Aurelian Pavelescu, Calin Popescu Tariceanu sau Florin Iordache.- Eugen Teodorovici revine in cursa pentru functia de presedinte executiv al PSD, a anuntat deputatul Catalin Radulescu, la sosirea la Sala Palatului. Radulescu a declarat ca Eugen Teodorovici "s-a suparat putin ieri", dar ca va reveni si va candida.- A venit si Codrin Stefanescu, candidat la functia de secretar general al PSD: "Nu uitam de colegii nostri care se afla la ananghie. Insistam ca mai departe sa luptam pentru ca in Romania sa nu mai existe abuzuri. Trebuie sa luptam pentru colegii cazuti la datorie. Pentru o rupere de trecut". Intrebat daca trecut inseamna si Viorica Dancila, Codrin Stefanescu a spus ca "Trecutul nostru este unul, pe care toata lumea il stie. Unul plin de batalii, cu un program cu care am castigat alegeri. Un trecut pentru care ne-au votat foarte multi romani. Am avut foarte multi jurnalisti alaturi de noi, am si scis asta in scrisoarea adresata membrilor PSD. Au fost oameni care au platit foarte scump".- A venit si Liviu Plesoianu, candidat la sefia PSD, care are un discurs critic la adresa Vioricai Dancila. El arata ca si-a depus candidatura doar pentru ca mesajul sau sa fie auzit in congres. Plesoianu spune ca-l va sustine pe Codrin Stefanescu pentru functia de secretar general al PSD."Nu am facut nicun fel de efort pentru a discuta cu vreo organizatie. Am venit sa transmit un mesaj, care este acelasi din ultimii ani. Eu nu mi-am schimbat discursul si nici nu m-am schimbat. Astazi, la congres, vorbesc doar candidatii, era singura ocazie sa vorbim".Plesoianu a mai spus ca alegerile dintr-un singur tur o avantajeaza pe Viorica Dancila si ca nu o sa plece din partid daca aceasta o sa castige. El a mai afirmat ca numarul oamenilor nemultumiti din partid este consistent si "in momentul de fata PSD si-a pierdut independenta. Este dependent de tot felul de sfetnici pe care si i-a luat doamna Dancila".- presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, intrebat daca cei care candideaza astazi sunt cei mai buni din partid: "Nu, sunt cei care au dorit sa candideze, dar sunt toti foarte buni".- a sosit Ecaterina Andronescu, unul dintre candidatii la sefia partidului: "Doamna Dancila este favorizata (), dar ne batem pana la capat".- a sosit Viorica Dancila (impreuna cu Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor si Mihai Fifor), care spune ca "PSD are nevoie de echilibru, dar si de decizii ferme" si "deciziile sa nu fie luate in grupuri restranse, ci in forurile statutare ale partidului". "Am emotii, sunt pregatita. Am incredere in colegii mei", mai spune premierul, inainte sa intre in sala.Premierul nu a vrut sa comenteze cand a fost intrebata despre afirmatiile lui Marian Oprisan care a spus ca aceasta ar fi fost "terorizata" de Liviu Dragnea.- deja au venit foarte multi membri PSD la Sala Palatului. In fata se sta la coada la intrare, holurile sunt pline, oamenii incep sa umple si sala unde va avea loc Congresul. In sala se afla un mare banner cu mesajul "PSD - puternici impreuna".******Pentrusunt patru candidaturi, toate fiind validate in cadrul Comitetului Executiv National al partidului de vineri: premierul Viorica Dancila, senatorul Serban Nicolae, ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu si deputatul Liviu Plesoianu.Cele mai mari sanse le are Viorica Dancila, multi lideri de organizatii PSD anuntand ca o sustin si ca o vor vota in fruntea partidului.In ceea ce priveste, aceasta este dorita de Codrin Stefanescu, care a mai detinut postul, Gabriel Petrea, presedintele Tineretului Social Democrat, Mihai Fifor, purtatorul de cuvant al PSD, dar si de Rodica Nassar.Toate cele patru candidaturi au fost validate de CEx. Si Marius Dunca, presedintele PSD Brasov, isi anuntase intentia de a candida, dar s-a retras din cursa afirmand ca face acest lucru in favoarea lui Mihai Fifor.De altfel, potrivit unor surse, Marius Dunca ar fi fost favoritul premierului Viorica Dancila pentru aceasta functie, dar inainte ca Mihai Fifor sa intre si el in cursa. Ulterior, se pare ca Dancila si-a anuntat sustinerea pentru purtatorul de cuvant al PSD, astfel ca Dunca a decis sa se retraga.Pentruvor candida: vicepremierul Daniel Suciu, edilul Sectorului 5, Daniel Florea, si deputatul Sorin Bota.Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat la finalul CEx ca noul presedinte al partidului va fi ales intr-un singur tur.Dancila a spus ca a sustinut ca presedintii de CJ si primarii sa fie alesi intr-un singur tur si i se pare normal ca si liderul PSD sa fie ales in acelasi mod."Asa cum am spus atunci cand am sustinut in guvern ca presedintii consiliilor judetene trebuie alesi nominal intr-un singur tur, cum sustin ca primarii sa fie alesi intr-un singur tur, pe aceeasi logica am mers si pentru congres. Cel sau cea care are cele mai multe voturi castiga, pentru ca nu as vrea ca o functie politica sau o functie in administratie sa faca obiectul intelegerilor, ci sa exprime increderea pe care votantii, increderea pe care delegatii in aceasta situatie o acorda unei persoane", a spus Dancila.Totodata, presedintele interimar al PSD a spus ca are incredere ca in cadrul congresului de sambata vor fi alesi cei care au crediblitate si vor putea contribui la alegerile urmatoare."Vrem sa fie un congres despre ce am realizat, ce am gresit, despre directia in care vrem sa mergem. Nu vreau sa fie un congres despre o persoana sau alta", a spus Viorica Dancila.