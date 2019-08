Cum a impuscat Viorica Dancila doi iepuri dintr-o lovitura. Trebuia sau nu demisa Ecaterina Andronescu si mai ales, pentru ce?

Si atunci de ce a platit Ecaterina Andronescu cu functia?

Joi seara, invitata intr-o emisiunea de televiziune, Ecaterina Andronescu a simtit nevoia sa vorbeasca , pe un ton de om trecut prin viata si care are astfel caderea sa traga concluzii si sa puna degetul exact pe rana, despre cum parintii trebuie sa le spuna copiilor sa nu urce in masini cu soferi pe care nu ii cunosc. In fond, a spus inca ministrul Educatiei, Alexandra - da, Alexandra, copilul care a asteptat in zadar ca autoritatile statului sa il salveze - avea abonament la microbuz, iar in timpul anului asa ajungea la scoala.Ecaterina Andronescu a spus toate aceste lucruri cu sinceritate, fiind convinsa ca nu face decat sa dea glas intelepciunii parintesti, care spune ca parintele trebuie sa isi educe copilul sa fie prudent si sa nu plece la drum cu straini. Si ce parinte nu face asta?Pentru ca de cand a aflat ca a fost demisa - si a aflat in direct, asa cum au aflat si parintii Alexandrei mai intai ca fata sigur e moarta, apoi ca poate traieste - Ecaterina Andronescu crede ca a fost prinsa intr-o ambuscada. Ca e victima carcotelilor si rauvoitorilor din presa si mai ales de pe Facebook, care supraliciteaza orice declaratie. Ca ea a vrut DOAR sa spuna ca nu e ok ca fetele sa urce in masini cu persoane straine.Si chiar daca ea sincer crede cele de mai sus, tot e in eroare si e o eroare cu atat mai adanca:* Daca o fata greseste ca are incredere intr-un sofer de ocazie si e rapita, violata si ucisa, discutia nu e niciodata despre fata. Acum suntem in fata unei crime, problema e crima.* "Ocazia" e un loc comun in rural, decuplat de urban si de tara in general, mai ales in ceea ce priveste serviciile sociale obligatorii - scoala, spital, strada. Asadar, problema iarasi nu e la cel care urca in masina si nici macar la cel care transporta ilegal persoane, ci la sistemul de stat care nu acopera o nevoie de baza si atunci apar capusarile, carpelile.* Asa e, Ecaterina Andronescu nu a spus "Fata e de vina" si probabil ca ea crede ca nu crede asta, pentru ca nu si-a dus gandul pana la capat. Dar un Socrate novice ar face-o sa inteleaga pana la capat propriul rationament: daca spune asa ceva, inseamna ca undeva in substraturile culturale e adevarat ca fata este cea care nu trebuie sa provoace, trebuie sa fie in primul rand precauta si in general sa nu dea motive nimanui sa o rapeasca, violeze si ucida.* Dar Ecaterina Andronescu nu e o bunica. Atunci cand a facut aceste declaratii, era ministrul plin al Educatiei. Ca ministru al Educatiei, trebuie mai intai sa stie problemele din sistemul pe care il administreaza si apoi invataturi de viata. In plus, orice spune ca ministru in spatiul public este asumat si are greutatea functiei.Intr-o mare paranteza: Problema transportului public in comunitatile rurale este una extrem de serioasa este una dintre cauzele abandonului scolar si, la limita, asa este, poate pune in pericol viata copiilor.De altfel, Salvati Copiii si Federatia Elevilor din Romania i-au scris Avocatului Poporului, atragand atentia asupra faptului ca, prin adoptarea Ordonantei de Urgenta nr. 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului, act normativ care a eliminat transportul judetean de persoane din sfera serviciilor publice, elevilor din Romania nu li se vor mai deconta abonamentele pentru transportul judetean, ceea ce va conduce la cresterea abandonului scolar in randul copiilor din mediul rural, cei mai vulnerabili din punct de vedere social-economic.Dar Ecaterina Andronescu nu a fost demisa pentru ca ea, ca ministru al Educatiei, a pus in pericol accesul la educatie si, pana la urma, siguranta elevilor din rural, care, fara transport public decontat, se pierd pe drum, fie ca raman acasa, condamnati la cercul vicios al saraciei educationale, fie ca apeleaza la metode mai ieftine, acel "ocazia" care i se pare Ecaterinei Andronescu atat de ingrozitoare si care e vitala multor romani care, traind in rural, sunt decuplati de tara, si nu cum e decuplat Drumul Taberei zilele acestea de Bucuresti, de cand tramvaiul 41 e inaccesibil, ci radical.Daca era doar asta, Viorica Dancila nu o dadea afara.Si nici pentru starea scolilor romanesti nu a fost demisa Ecaterina Andronescu. Daca erau doar scolile in care copiii de clasa a VIII-a nu au reusit sa treaca cu un 5 examenul de matematica, Ecaterina Andronescu mai ramanea ministru, nu o dadea Viorica Dancila afara.Ecaterina Andronescu a fost demisa din cu totul alte doua motive, care nu privesc dezastrul pe care ea l-a imprimat scolii romanesti, in toate mandatele pe care le-a avut:A punctat excelent Dancila, din punct de vedere strategic: in urma dramei teribile de la Caracal - i-au spus strategii - poporul vrea razbunare si sange.Nu au fost suficiente demiterile de impostura din primele zile, mai ales ca am aflat ulterior ca au fost un fel de demiteri cu recompensa - seful Politiei Romane a fost demis ca sa revina la conducerea Politiei de Frontiera.care, dupa o scurta izolare, ca pedeapsa pentru insubordonare, a reprimit-o in gratii, o tehnica clasica, folosita din plin de sefii sovietici, si i-a dat iarasi Educatia pe mana.Daca Ecaterina Andronescu spunea orice ar fi vrut ea din intelepciunea populara saptamana trecuta, nici macar nu trecea ecranul televizoarelor.Daca Ecaterina Andronescu mai dadea o lovitura scolii romanesti, cu o mica reforma de buzunar, nici ca ar fi contat la Palatul Victoria.Astazi insa, Ecaterina Andronescu va trebui sa inteleaga ca acesta este sacrificiul deplin pentru Partid si liderul lui, atunci cand esti aratat cu degetul, pus la zid, dat afara, pentru ca Partidul si liderul sa iasa basma curata.