Dancila: Luni voi fi presedintele Romaniei

Dancila a fost intrebata, in conferinta de presa de marti seara, daca isi va depune mandatul in caz ca nu va deveni presedintele Romaniei."Luni voi fi presedintele Romaniei. Cred in victoria binelui in fata raului. Cred ca romanii vor alege un presedinte al tuturor", a spus Dancila.Candidatul la prezidentiale Viorica Dancila a sustinut, marti seara, o conferinta de presa de aproape doua ore si jumatate in care a raspuns la intrebarile a zeci de jurnalisti. Dancila a anuntat ca va sustine, la ora 18:00 aceasta conferinta de presa extinsa, pe care a numit-o dezbatere, cu putin timp inainte de debutul dezbaterii anuntata de candidatul la prezidentiale Klaus Iohannis pentru ora 19:00.