Dancila: Ne asumam fiecare lider al PSD. Liviu Dragnea a avut lucruri bune si lucruri rele

"V-as intreba si eu: Care este mai nociv, Basescu sau Iohannis? (...) Noi ne asumam istoria acestui partid si ne asumam fiecare lider al partidului si cu lucrurile bune si cu lucrurile rele. Invatam sa nu mai repetam greselile liderilor nostri si luam lucrurile bune de la liderii care au adus plusvaloare in anumite situatii. Liviu Dragnea a avut si lucruri bune, dar si lucruri rele. Si ca sa va dau exemplu de lucru bun: sa nu uitam programul de guvernare si castigarea alegerilor din 2016 cu un procent foarte mare. Acest lucru a presupus foarte multa munca si a adus unitate in randul organizatiilor", a adaugat Viorica Dancila.Declaratia a fost facuta in cadrul unei intalniri cu presa organizata de PSD si Viorica Dancila la Palatul Parlamentului. La intalnire au fost invitati sa participe toti jurnalistii care doresc sa ii adreseze intrebari candidatei PSD la presedintia Romaniei, fara teme date si fara limita de timp. Iata si celelalte declaratii facute de Viorica Dancila, in cele circa doua ore si jumatate in care a raspuns la intrebarile jurnalistilor