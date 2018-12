Dancila: Stiu ce am de facut si nu voi ceda!

Ziare.

"Chiar daca unii nu cred, sunt un om puternic care stie ce are de facut", a declarat Viorica Dancila.Premierul a declarat ca a trecut printr-o perioada grea si le-a multumit colegilor pentru sustinere."Va multumesc pentru sustinerea pe care mi-ati acordat-o neconditionat, mai ales cand avalansa de jigniri s-a pornit asupra mea. V-am simtit pe toti alaturi si la bine si la greu", a spus Dancila.Adresandu-se presedintelui Liviu Dragmea, Dancila a spus: "Au fost zile dificile, cu atacuri murdare, insa mi-am spus ca, daca dumneavoatra aveti puterea de a merge mai departe, in ciuda tuturor loviturilor, si noi trebuie sa avem aceasta forta".Apoi, Dancila a transmis un mesaj "ferm": "Vreau sa va spun cu fermitate. Nu voi ceda. Chiar daca unii nu cred, sunt un om puternic care stie ce are de facut", a mai spus Dancila.Intr-un discurs tinut in urma cu doar cateva minute, vicepresedintele PSD, Marian Oprisan, ii ceruse Viorcai Dancila sa dea ordonanta de amnistie si gratiere. Premierul nu a zis insa nimic despre acest subiect. Aflati mai multe despre anunturile facute de liderii Puterii in materialul in care Ziare.com va relateaza, pe larg, ceea ce se intampla la sedinta Consiliului National al PSD.