Dancila vrea sa cumpere un avion pentru demnitari

Discutiile vor avea loc in perioada urmatoare, a precizat seful Executivului. Dancila a adaugat ca folosirea aeronavei de seful statului, de premier si ministri, ar reduce semnificativ costurile deplasarilor externe, in contextul in care numarul calatoriilor din prima jumatate a anului viitor va fi mai mare deoarece Romania preia Presedintia Consiliului UE.Guvernul avea in vedere inca din anul 2013, cand Executivul era condus de Victor Ponta, sa achizitioneze o aeronava pentru demnitari, insa demersul a ramas la nivel de intentie.Premierul de atunci, Victor Ponta, anunta ca Guvernul si-a propus sa achizitioneze o aeronava de 12 locuri pentru a fi folosita in deplasarile oficiale de catre presedintele Romaniei, prim-ministru, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si ministri.In 2016, Dacian Ciolos a semnat o decizie care prevedea infiintarea unei comisii speciale, condusa de ministrul Transporturilor, principalul scop fiind elaborarea unui act normativ privind finantarea achizitionarii avionului."Comisia are ca atributii: promovarea, in conditiile legii, a memorandumului prin care se supune aprobarii CSAT formatul pentru constituirea, in mod etapizat, a capabilitatii aeriene destinate zborurilor speciale; elaborarea unui act normativ pentru asigurarea finantarii necesare achizitiei unei aeronave in cursul anului 2016, care urmeaza a fi promovat, in conditiile legii, de autoritatea contractanta; elaborarea normelor speciale de achizitie (...) monitorizarea de catre institutiile implicate a demersurilor necesare pentru operationalizarea aeronavei, incepand cu data de 1 ianuarie 2017, respectiv stabilirea costurilor de mentenanta si operare, precum si formularea propunerilor de alocari bugetare necesare in proiectul bugetului de stat pe anul 2017", se arata in documentul publicat atunci in Monitorul Oficial.