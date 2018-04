Fenomenul Pitesti si pretul cultului lui Dancila. Noi suntem de vina

Ziare.

com

Am certitudinea ca visul lor cel mai drag este sa fie toti niste ceausesti. Cu cat esti mai gol de merite personale si substanta, cu atat mai mult te incata ecoul osanalelor, cu atat mai dependent esti de manifestarile slugarniciei.Eu nu cred ca oameni precum dna Dancila sau dl Dragnea l-au urat pe Ceasescu pentru cultul personalitatii. Daca asa ar fi fost, cu siguranta ca ar fi avut oroare de tot ce insemna acea epoca. Ei, ma tem, urau ca nu sunt Ceausescu si asta e tot ce isi doresc. Isi doresc puterea aceasta deplina care nu se cere in niciun fel fundamentata. Sa fie ca un dat de care sa se bucure pe deplin.Pentru ei, defilarea organizata in cinstea lor sunt convinsa ca a fost o baie de putere, cu atat mai necesara si placuta cu cat contestarile sunt mai mari.Este socant ca femei, mame au urmarit cu amuzament cum o fetita era obligata sa se dea peste cap pe ciment cu riscul deloc neglijabil sa-si rupa gatul sau sa se loveasca la coloana.Dar asta numai daca pleci de la premisa ca distinsa audienta a spectacolului ceausist ar fi avut un minim respect, nici nu vorbesc despre afectiune, fata de cei pusi sa o distreze. N-au vadit-o.Pentru puternicii zilei de azi, de altfel social democrati, oamenii sunt mase de manevra, mase electorale, nu indivizi care trebuie respectati si protejati. Daca ar fi fost altfel, dna premier ar fi fost prima care sa sara ca arsa pentru riscul la care era expus pentru distractia ei un copil in tara unde spectacolele de circ nu mai permit expunerea la riscuri a animalelor.Dar toate acestea nu sunt noi, nu reprezinta nicio surpriza.Ceea ce mi se pare cu adevarat inexplicabil este nu apatia, ci placerea cu care spectacolul a fost urmarit de pitesteni, nu doar varstnici, adica locuitori ai unui oras capitala de judet, nu cel mai necajit din tara asta.S-au bucurat de prabusirea in ceausism, au aplaudat inclusiv momentul periculos pentru fetita.Nimeni dintre privitori nu a reactionat, nimeni nu a fluierat macar, nimeni nu a vociferat.Imi pare rau, dar oamenii acestia chiar au conducatorii pe care ii merita. Dna Dacila, dna Dan, dna Leocadia Gavrilescu ii reprezinta pe deplin. Cat timp nu intelegi nimic din democratie, nu dai doi bani pe valorile ei sau macar pe siguranta semenilor tai, daca esti fericit sa rozi un colt de paine in timp ce te bucuri de circ gratis, sincer, nu vad de ce ai primi altceva decat iti doresti si probabil votezi.Si ma mai uit la institutiile inerte ale unui stat disfunctional. Cred ca in orice tara de pe lumea asta daca cuiva i-ar fi trecut prin cap sa puna o copila sa faca asemenea tumbe pe asfalt ca sa distreze niste ministrese, imediat Protectia copilului ar fi deschis o ancheta care sa implice si profesorul si parintii care, inteleg, priveau pasivi din multime cum copilul lor putea sa-si rupa gatul.Avocatul poporului, altfel degraba varsatoriu de anchete si rapoarte pentru fiecare unghie pe care vreun politician si-o rupe in arest, a ignorat situatia. Sa vedem ce va raspunde la reclamatia facuta de PNL Am auzit-o pe doamna profesoara cu pricina la un post de televizune explicand ce imperiu al gimanasticii a creat la Pitesti (mai sa fie!) si cum s-a pierdut salteaua pe drum. Fara cuvinte!Dupa mine, un profesor care face asa ceva ar trebui sa piarda pe viata dreptul de a lucra cu copiii. Indiferent ce performante reusesti cu ei, daca esti dispus sa-i expusi la asemenea ca sa distrezi un politician, inseamna ca pe fond ai o problema.Ma intreb cati parinti si-au retras copiii din "imperiul" doamnei nu neaparat ca sanctiune, desi eu cred ca se justifica, ci pentru ca li s-a aratat de ce e in stare doamna cu pricina.Nimic din toate acestea nu s-a intamplat. Pentru ca un ziarist a comparat freza dnei Dancila cu a unui pavian, amenda aplicata de CNCD a fost prompta si consistenta. Onoarea dnei a fost de urgenta reperata. Pentru ca o publicatie de satira, care nu a iertat pe nimeni, a fost ireverentioasa cu partenera de familie netraditionala a dlui Dragnea, acelasi CNCD a considerat ca toate femeile au fost lezate si a sarit cu amenda exemplara.Pentru ca un copil a fost tratat ca o maimuta de circ si pus in pericol pentru a o distra pe dna premier nu raspunde nimeni.