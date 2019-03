Timmermans i-a spus lui Dancila ca e tot mai ingrijorat de ultimele evolutii din Romania UPDATE Guvernul a publicat clasicul film mut

prim-vicepresedintele si-a exprimat ingrijorarea crescanda cu privire la starea curenta a lucrurilor si la ultimele evolutii.

Cei doi au statbilit o intalnire programata pentru saptamana viitoare, a expertilor din Romania si din Comisia Europeana, pentru a putea discuta temele care ridica probleme."Prim-vicepresedintele Timmermans si prim-ministrul roman Dancila s-au intalnit pentru a doua oara in ultima luna si au avut o conversatie deschisa si sincera.Cei doi au facut schimb de opinii cu privire la problemele legate de MCV, iarEl a subliniat ca sunt necesare progrese urgente in urmatoarele saptamani in privinta tuturor problemelor ridicate.Impreuna au decis sa stabileasca intalniri intre experti din Romania si din Comisia Europeana in cursul saptamanii viitoare pentru a discuta aceste aspecte", a transmis pentruun purator de cuvant al CE.Dupa ce oficialul european a transmis acest punct de vedere, Guvernul a publicat un film in care apar cei doi, dar fara declaratii ci, in stitlul deja consacrat, mut.Viorica Dancila s-a intalnit, miercuri, la Bruxelles cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, la o zi dupa ce Guvernul a adoptat ordonanta de modificare a OUG7 in varianta dorita de Tudorel Toader, dar contestata de magistrati si institutiile europene.Frans Timmermans a aflat de OUG 7 chiar de la jurnalistii romani , care l-au intrebat cum vede noul gest al Guvernului PSD-ALDE. Timmermans sustinea, in acel moment, o conferinta comuna de presa cu ministrul Afacerilor Europene, George Ciamba, la finalul Consiliului Afacerilor Generale.Timmermans a amintit atunci de faptul ca in ultimul Raport MCV nu numai ca s-a cerut sa nu fie facuti pasi inapoi, insa a fost specificat clar ca se recomanda stoparea modificarilor Legilor Justitiei prin ordonante de urgenta.Ulterior, Timmermans i-a trimis o scrisoare Vioricai Dancila, in care se declara dezamagit ca din nou Guvernul a luat astfel de masuri fara a consulta Comisia si atentioneaza ca noile ordonante pe Justitie ridica serioase ingrijorari: "E urgent sa reveniti la procesul de reforme in Justitie!" Guvernul nu a dat niciun fel de raspuns acestei scrisori si nici Dancila nu a pomenit ceva de ea marti, cand si-a anuntat vizita la Bruxelles. De altfel, premierul doar a mentionat ca va avea intalniri cu Frans Timmermans si negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, insistand ca principalul motiv al vizitei este participarea la evenimente pentru femei.