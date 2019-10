Cantaretul Mihai Constantinescu a murit

Ziare.

Reprezentantii Spitalului de Urgenta Floreasca au declarat, pentru Mediafax, ca artistul Mihai Constantinescu a murit marti seara, in jurul orei 19.00, dupa un stop cardio-respirator neresuscitabil.Mihai Constantinescu se afla in coma din luna mai a acestui an, cand a fost dus la spital in urma unui stop cardio-respirator.Mihai Constantinescu avea 73 de ani.In anul 2008, Mihai Constantinescu a fost supus unei interventii chirurgicale la Sectia Clinica Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures, cu diagnosticul stenoza aortica stransa, cardiopatie valvulara, insuficienta mitrala gradul 3/4, insuficienta tricuspidiana gradul 2, hipertensiune pulmonara medie. In anul 2017, artistul a fost supus unei noi interventii chirurgicale, dupa ce valva mitrala a avut o disfunctie.