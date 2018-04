DJ-ul Avicii a murit la varsta de 28 de ani

Ziare.

El a fost gasit mort in Muscat, Oman, in dupa-amiaza zilei de vineri."Anuntam cu profunda tristete pierderea lui Tim Bergling, cunoscut ca Avicii. El a fost gasit mort in Muscat, Oman, in dupa-amiaza zilei de vineri, 20 aprilie. Familia este devastata si cerem tuturor sa arate respect in aceste momente dificile. Nu vor mai fi facute alte comentarii", a fost anuntul.In 2016, el a anuntat ca va renunta la show-uri, iar in luna august a aceluiasi an l-a sustinut pe ultimul, in Ibiza.Starul suedez si-a anuntat planurile de retragere din activitatea concertistica prin intermediul unei scrisori emotionante, pe care a publicat-o pe site-ul sau in luna aprilie 2016.El a scris atunci ca e binecuvantat de oportunitatile pe care i le ofera cariera, insa are "prea putin timp pentru persoana reala din spatele artistului". Tim le-a multumit prietenilor si familiei sale, dar si fanilor, care l-au sustinut pe tot parcursul carierei sale.In plus, el si-a publicat pe site numarul personal de telefon, astfel incat fanii sa il contacteze oricand doresc, insa le-a cerut sa aiba rabdare pana raspunde la mesajele lor, pentru ca nu este foarte rapid.Intr-un interviu acordat dupa ce a anuntat ca se retrage din muzica, dj-ul a explicat revistei Billboard faptul ca a luat aceasta decizie din cauza starii de sanatate.Tim Bergling, nascut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scena Avicii, a fost si producator muzical, nominalizat de doua ori la premiile Grammy - pentru single-ul "Sunshine", cu David Guetta, in 2012, si pentru single-ul sau "Levels", din 2013.Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt "I Could Be the One", "Wake Me Up", "You Make Me", "X You", "Hey Brother", "Addicted to You", "The Days", "The Nights" si "Waiting for Love". A lansat doua albume de studio - "True" (2013) si "Stories" (2015).Iata cateva dintre piesele sale: