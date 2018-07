Inca doi rapperi au fost impuscati mortal in America

Ziare.

Cei doi sunt Jahvante Smart (21 de ani), cunoscut sub numele de Smoke Dawg, si Ernest Modekwe (28 de ani), celebru drept Koba Prime, conform BFM TV Smoke Dawg este un fost colaborator al lui Drake. Dupa aflarea mortii mai tanarului sau coleg, Drake a transmis un mesaj de condoleante pe Instagram. "Sper cava reveni pacea in orasul nostru. Atat de mult talent si atat de multe povesti pe care nu le vom mai auzi. Odihneste-te in pace", a notat Drake.Drake se refera si la moartea lui XXXTentacion , un alt rapper care a fost ucis de curand in Deerfield Beach, Florida. In aceeasi zi si rapperul Jimmy Wopo a fost impuscat mortal.A.G.