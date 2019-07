R. Kelly a fost iarasi arestat. Ce acuzatii noi i se aduc rapperului

Ziare.

El a fost arestat de politisti din New York, care au colaborat cu Homeland Security, conform Entertainment Tonight , un site dedicat celebritatilor.Arestarea cantaretului vine la doar cateva luni dupa ce impotriva sa au fost formulate 11 capete de acuzare pentru agresiune si abuz sexual.Momentan, nu se cunosc foarte multe detalii, insa cert e ca este a treia oara in acest an cand rapperul este arestat.R. Kelly a mai fost retinut in luna februarie, dupa ce autoritatile au emis mandat de arestare pe numele sau, el fiind acuzat de abuzuri sexuale de patru femei.Unul dintre avocatii rapperului a spus la acea vreme ca artistul este nevinovat."Cred ca toate femeile mint", a spus avocatul apararii Steve Greenberg in februarie.Apoi, el a mai fost arestat in luna martie pentru nerespectarea unui ordin judecatoresc ce prevedea obligatia de a plati pensie alimentara, restantele cantaretului ridicandu-se la peste 161.000 de dolari.El a fost eliberat abia dupa ce a achitat aceasta suma.A.D.