Reactia furioasa a lui Hugh Grant dupa ce Boris Johnson si-a anuntat planul de a suspenda Parlamentul

Actorul l-a descris pe Johnson drept "o jucarie de cauciuc pentru baie supra-promovata" intr-o postare pe Twitter, care a fost redistribuita de zeci de mii de ori si a strans sute de mii de aprecieri."Tu nu o sa distrugi viitorul copiilor mei. Tu nu o sa distrugi libertatile pentru care bunicul meu a luptat in doua razboaie mondiale. Dispari, jucarie de cauciuc pentru baie supra-promovata! Marea Britanie este revoltata de tine si gasca ta", a scris Hugh Grant pe reteaua sociala.Redam si mesajul in limba engleza: "You will not fuck with my children's future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects".Reactia extrem de dura a artistului vine dupa ce regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a aprobat, miercuri, cererea premierului Boris Johnson de suspendare a Parlamentului , ceea ce il ajuta pe acesta in producerea unui Brexit fara acord.