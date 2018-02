Solistul Aerosmith a strans milioane de dolari pentru victimele hartuirii sexuale: Stiu ce i se poate intampla unei fete daca este abuzata sexual la 14 ani

Ziare.

Evenimentul a fost organizat in beneficiul Janie's Fund, o organizatie infiintata de Steven Tyler in partenariat cu Youth Villages pentru a sprijinii femeile victime ale abuzului sexual.Potrivit Forbes, s-au strans 2,4 milioane de dolari."Motivul pentru care sunt aici este pentru ca stiu ce i se poate intampla unei fete daca este abuzata sexual la 14 ani...", a declarat cantaretul in seara petrecerii.Evenimentul s-a incheiat cu o cina si un recital sustinut de Tyler impreuna cu grupul Loving Mary.Nascut pe 26 martie 1948, la New York, Steven Tyler este solistul si membru fondator al formatiei Aerosmith.Trupa rock Aerosmith, infiintata in 1970, din care mai fac parte Joe Perry (chitara), Brad Whitford (chitara), Tom Hamilton (bas) si Joey Kramer (tobe), a lansat 15 albume de studio, care au fost vandute in peste 150 de milioane de copii pe plan mondial.Printre cele mai de succes materiale discografice ale grupului se numara "Toys in the Attic" (1975), "Permanent Vacation" (1987), "Pump" (1989) si "Get a Grip" (1993).Aerosmith a castigat de-a lungul anilor numeroase trofee, inclusiv sase premii Grammy, si a fost inclusa in Rock and Roll Hall of Fame in anul 2001.In 2010, a concertat impreuna cu Aerosmith la Bucuresti.