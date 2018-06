Un model celebru a starnit un scandal dupa ce a pozat nud in fata Zidului Plangerii

Ziare.

com

Papen a postat pe o retea de socializare o imagine in care apare dezbracata, iar in spatele ei este Zidul Plangerii, un loc sacru pentru evrei, musulmani si crestini.Artista nu este la prima abatere de acest gen, fiind recunoscuta pentru ipostazele inedite in care pozeaza. Chiar anul trecut a fost retinuta in Egipt, dupa ce a pozat nud in fata Templului antic din Luxor, potrivit BBC Pe site-ul sau, artista isi descrie modul de viata ca fiind "o forma goala de libertate in care mastile sunt rupte si aruncate in ocean". In multe dintre imaginile pe care le publica online, ea apare dezbracata in diverse orase din lume.Autoritatile din Ierusalim au condamnat vehement gestul tinerei.Rabinul de la Zidul Plangerii, Shmuel Rabinovich, a declarat pentru un ziar local: "Este un incident rusinos, grav si lamentabil, jignitor la adresa sfinteniei sitului si sentimentelor celor care viziteaza aceste locuri sacre".Raspunzand criticilor dure, modelul a scris pe Facebook: "Sunt socata de faptul ca oamenii care cred ca Dumnezeu a creat trupul (da, inclusiv sanii si partile private) privesc pielea ca pe ceva ofensator".Internautii s-au grabit si ei sa o critice pe Marisa Papen online, multi utilizatori atragandu-i atentia ca, daca ea isi iubeste trupul, nu trebuie neaparat sa arate lipsa de respect fata de locuri sfinte din lume.