Prima mare surpriza pe tabloul de la Wuhan. Venus Williams, eliminata prematur

Celebra sportiva americana, sora mai mare a marii campioane Serena Williams , a fost invinsa de catre o conationala, Danielle Rose Collins, locul 35 in lume, scor 5-7, 6-7.Partida a durat 2 ore si 5 minute, fiind una pe muchie de cutit, in setul intai Venus ratand doua mingi de set la 5-4. In setul 2, Collins a avut 5-0 si nimeni nu anticipa marea revenire a lui Venus, care salva doua mingi de meci la 3-5, egala pe tabela si trimitea partida in tiebreak.In turul secund, Collins va da piept cu invingatoarea dintre Sabalenka si Sasnovich, un duel suta la suta bielorus, prima fiind favorita 9 aici in China.Amintim ca si Simona Halep participa la Wuhan, ea are prim tur liber si urmeaza sa joace cu invingatoarea dintre Strycova si Wang in faza secunda.Pana atunci insa, Halep si Olaru au castigat duminica dimineata in primul tur la dublu:In 2015, Venus Williams triumfa la Wuhan dupa o finala cu Garbine Muguruza Intregul turneu Premier este televizat pe DigiSport.