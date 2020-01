Retragere importanta, de ultima ora, de la turneul WTA de la Brisbane

Ziare.

com

Ar fi fost debutul in cel de-al 27-lea sezon al lui Venus in circuitul profesionist feminin mondial: "Din pacate, eu nu voi debuta in noul sezon la Brisbane din cauza unui contratimp neprevazut pe durata pregatirii mele", a vorbit Venus intr-un comunicat de presa, preluat de AFP.Tenismena din SUA are 39 de ani si a disputat primul sau meci in WTA in sezonul 1994."Sunt nerabdatoare sa ajung in Australia si sa revad oamenii de acolo la Adelaide (13-18 ianuarie, turneu unde este inscrisa si Simona Halep ), unul din ultimele turnee de pregatire pentru Australian Open (20 ianuarie-2 februarie)", a mai punctat sportiva de culoare.Ultimul meci oficial al lui Venus in circuit a fost infrangerea suferita in primul tur la Tianjin (China), la inceputul lunii octombrie.Debutul sezonului 2020 o gaseste pe Williams pe locul 52 WTA. Ultima data cand triumfa intr-un turneu se intampla acum 4 ani, in februarie 2016 la Kaohsiung (Taiwan).D.A.