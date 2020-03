Surpriza la turneul de la Monterrey

Ziare.

Jucatoarea aflata pe locul 199 in clasamentul WTA a invins-o in runda inaugurala pe Venus Williams.Fostul lider WTA a cedat in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 2-6.Doua ore si 28 de minute a durat partida dintre cele doua.In turul urmator, jucatoarea din Slovacia o va intalni pe favorita numarul 9, cehoaica Marie Bouzkova.250.000 de dolari sunt premiile totale de la Monterrey Open 2020, unde Elina Svitolina e cap de serie numarul 1.I.G.