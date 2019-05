Nebunie in Germania: Union Berlin a promovat in Bundesliga pentru prima data in istorie!

Ziare.

Dupa 2-2 in deplasarea de la Stuttgart, jucatorii formatiei din capitala au remizat si pe teren propriu, scor 0-0, si merg in Bundesliga datorita golurilor marcate pe teren strain.Este pentru prima data in istoria clubului cand Union Berlin ajunge in prima divizie.Mai mult, capitala Germaniei se va mandri in sezonul urmator cu doua formatii in Bundesliga, Union alaturandu-se celor de la Hertha.Dupa fluierul de final al meciului de luni seara, suporterii berlinezi au invadat terenul de joc pentru a sarbatori performanta istorica alaturi de favoritii lor.M.D.