Cum sa treci peste Sarbatorile de iarna fara indigestie si kilograme in plus

Consecinta este aglomeratia din camerele de garda ale spitalelor, stare de rau, activarea unor suferinte cronice si ratarea unei mini vacante care ar fi trebuit sa arate altfel.Si cand ne gandim ca asa numita mini vacanta incepe de fapt de la Sfantul Andrei si continua, cu cateva intreruperi, pana la Sfantul Ion, ne putem inchipui suferinta la care este supus organismul nostru. Putem evita consecintele neplacute ale unei alimentatii fara masura si ale sedentarismului daca respectam cateva lucruri de bun simt si anume:. Nu faceti excese. Nu este obligatoriu sa incepeti masa cu branzeturi, mezeluri, icre, salata boef, zacusca, masline, apoi cu sarmale cu mamaliga, fripturi grase cu cartofi prajiti si muraturi, prajituri, cozonac si culminand cu tortul cu ciocolata si frisca. Si printre feluri mai rontaiti alune, nuci, fistic, covrigei, saratele, boabe de struguri sau alte fructe;ce ati putea manca astazi;. Dupa fiecare masa, la 20 - 30 minute,, la alegere;Incercati sa faceti, minimum 60 minute de plimbare, in special dupa masa de pranz si daca este posibil si dupa cina;, profitati de zilele libere. Salile de sport si cluburile de sanatate sunt deschise in aceasta perioada, cu exceptia a 3-4 zile;Daca nu puteti rezista in fata unei prajituri sau a uneide dimineata sau a gustarii de dupa-masa;sunt bogate in calorii, ridica tensiunea arteriala si cresc pofta de mancare;, veti avea senzatie de satietate. In plus, nici nu ingrasa;. Veti manca mai mult la masa urmatoare. Este cea mai mare greseala sa nu mancati nimic toata ziua ca sa puteti sa va infruptati seara, in vizita. Este drumul cel mai sigur spre indigestie. In cel mai bun caz va alegeti doar cu greutatea crescuta iar la jumatatea lui ianuarie veti da fuga la nutritionist;. Atat somnul prea mult cat si cel prea putin ingrasa. Cand va trebui sa va intoarceti la munca veti constata ca sunteti prea obosit si ati avea nevoie de o scurta vacanta!