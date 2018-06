Alzheimerul, cauzat de un virus atat de comun?

Ziare.

Un studiu publicat zilele trecute de jurnalul Neuron concluzioneaza ca in creierul bolnavilor de acest tip de dementa densitatea virusurilor este mult mai mare decat in creierul oamenilor sanatosi. Mai cu seama tulpinile de herpes sunt foarte intalnite. Doua tipuri de herpes s-au incapatanat sa apara in toate cazurile: herpes 6A si herpes 7.Analiza creierului a 1.000 de persoane decedate a aratat ca, in cazul persoanelor care suferisera de acest tip de dementa, cele doua virusuri erau foarte prezente. De mentionat e ca cele doua tipuri de herpes sunt foarte intalnite, mai toti intrand in contact cu ele inca din copilarie.De ce in unele cazuri se ajunge la dementa iar in altele nu inca nu se stie, arata Live Science Ideea ca herpesul ar fi la baza Alzheimerului a fost lansata inca din 1991 de Ruth Itzhaki, profesor la Universitatea Manchester din Marea Britanie. Pista lui a fost insa pana acum privita cu neincredere.Citeste si Reusita majora si sperante pentru milioane de oameni: Simptomele Alzheimerului au disparut la cobai, printr-o metoda foarte simpla