O femeie sufera de cel mai ciudat tip de orbire. Vede ceva doar daca e in miscare

Milena nu s-a nascut fara vedere. In urma cu 18 ani, a ramas nevazatoare in urma unei infectii respiratorii, a unor atacuri cerebrale si a unei come de 8 luni, arata Science Alert La sase luni dupa ce s-a trezit din coma, a spus medicilor ca parca vede ceva. Era vorba despre un foc de artificii. A mers la un reputat oftalmolog, Gordon Dutton, din Glasgow, si acesta tocmai ii dadea vestea proasta, ca nu vede nimic, ca nu se poate face nimic. A fost momentul in care femeia i-a vazut bratul miscandu-se, in timp ce medicul gesticula.In mod normal, femeia nu vede nimic pe fereastra, nu vede nici fereastra. Insa daca ploua, poate zari picurii de ploaie.Nu-si vede fiica, dar atunci cand e in miscare, ii poate vedea coada balansandu-se. Totusi, pe ea nu o vede.Poate prinde insa fara probleme o minge care vine inspre ea, se arata intr-un raport publicat de Neuropsychologica. Atat de ciudata e boala ei incat oamenii de stiinta nu stiu inca daca se poate interveni.Ce se stie pana acum, pentru ca creierul i-a fost scanat, e ca sufera de Sindromul Riddoch si ca boala e cauzata de leziuni in lobul occipital, o regiune a creierului responsabila de vedere. "Practic, ii lipseste un tesut din creier de marimea unui mar. Aproape toti lobii occipitali", a explicat unul dintre specialistii care incearca sa gaseasca o cale pentru ca femeia sa poata vedea din nou.