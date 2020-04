In plina pandemie de coronavirus, se fac descoperiri importante despre cancer. Buretii de mare dau speranta

Ziare.

Manzamina A, caci despre ea este vorba, a fost extrasa din buretii de mare gasiti in apele Golfului Manado, din Indonezia, arata Medical Xpress "Aceasta este o aplicatie noua, extrem de interesanta, pentru o molecula care a aratat anterior un potential semnificativ pentru controlul malariei si are proprietati similare medicamentelor", a declarat dr. Mark T. Hamann, profesor la universitatea mentionata.In cadrul studiului, pentru ca enzima aratase deja potential pentru medicina, cercetatorii au testat efectele acesteia pe celulele a patru tipuri de cancer, dovedindu-se a fi eficienta asupra celulelor cancerului cervical.Analizele au aratat ca manzamina A reduce nivelul unor proteine care sunt asociate cancerului cervical si ca are a o serie de structuri asemanatoare cu cele ale unor inhibitori care sunt deja folositi. S-a dovedit insa a fi de zece ori mai eficienta decat acestia.Urmeaza testele pe animale si, daca acestea vor avea succes, oamenii de stiinta se gandesc sa creasca bureti de mare special pentru bolnavii de cancer cervical, pentru a nu afecta biodiversitatea, dupa cum se arata intr-un raport publicat in Journal of Natural Products.Citeste si Exista o legatura intre numarul partenerilor sexuali si riscul de cancer A.P.