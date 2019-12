Visele rele ne ajuta intr-un mod cu totul neasteptat - studiu

Ziare.

com

O cercetare realizata la Universitatea din Geneva a aratat ca persoanele care au mai des astfel de vise se descurca mai bine, in viata de zi cu zi, sa-si controleze frica si emotiile negative, informeaza Science Alert Practic, aceste vise ne pregatesc pentru realitatea aceea pe care nu vrem sa o infruntam, ne pregatesc pentru situatii reale, cu care am avut de-a face doar in vis.Visele nu sunt lipsite de emotii si aceiasi centri care sunt activi atunci cand suntem constienti sunt activati si atunci cand dormim si visam. Totusi, in somn, emotiile au o mai mica intensitate, pentru ca nu totul functioneaza in proprortie de 100%, iar asta ne poate ajuta sa infruntam situatii similare, dar din viata reala, cu mai mult curaj. Practic, "experienta" isi spune cuvantul."Visele pot fi considerate ca un antrenament real pentru viitoarele noastre reactii si au potentialul de a ne pregati pentru pericolele din viata reala", a explicat expertul in neurologie Lampros Perogamvros, de la universitatea amintita.Totusi, concluziile exprimate intr-un raport publicat de jurnalul Human Brain Mapping nu sunt valabile si in cazul cosmarurilor, acestea avand potentialul de a amplifica anumite emotii in viata reala.Citeste si Pozitia care duce cel mai adesea la cosmaruri - Cand apar visele legate de sex A.P.