Dieta care lupta cu depresia, eficienta dupa doar 3 saptamani. Ce ar trebui sa mananci

Un studiu realizat pe populatie tanara a aratat ca exista cateva alimente si condimente care, consumate timp de trei saptamani, amelioreaza simptomele depresiei.In urma cercetarii realizate pe tineri cu varste cuprinse intre 17 si 35 de ani, prima de acest tip, a rezultat ca anumite alimente, asa cum sunt fructele proaspete si legumele, pestele, dar si uleiul de masline si nucile sau condimente precum scortisoara si turmeric, au efecte considerabile asupra depresiei, se arata intr-un raport publicat de jurnalul PLOS One, citat de Inverse Studiul a fost realizat pe 76 de studenti, toti cu simptome moderate pana la severe de depresie si cu o alimentatie deficitara. Acestia au fost impartiti in doua grupuri. Unuia i s-a schimbat dieta, in timp ce in randul celor din al doilea grup nu s-a facut nicio schimbare in ceea ce priveste alimentatia.Cei din primul grup au fost ghidati prin materiale video, retete, oferindu-li-se si o suma de alimente sanatoase, ca sa-i ajute la start. In timpul dietei, s-a discutat de doua ori la telefon cu ei, stabilindu-se de fiecare data nivelul de depresie, anxietatea, starea, ba chiar au fost evaluati in ceea ce priveste cateva functii cognitive.Dupa cele trei saptamani, cei din primul grup aveau o stare mult mai buna, inclusiv mental, nu mai aveau simptome de depresie, ci stari considerate normale. In cel de-al doilea grup nu au fost inregistrate schimbari.Trei luni mai tarziu, cei care isi pastrasera obiceiurile dobandite aveau in continuare o stare buna, comparativ cu cei care renuntasera la alimentatia sanatoasa sau cei din al doilea grup.Chiar si atunci cand au existat mici scapari, starea mentala nu a fost afectata in rau.De-a lungul timpului, s-a observat ca persoanele care urmau dieta mediteraneana aveau cel mai mic risc de depresie.Acelasi tip de alimentatie este benefic si creierului, siluetei, inimii, coboara colesterolul, riscul de atac cerebral, intarzie decesul.