Detoxifierea, intre mit si realitate. E utila sau un moft?

Ziare.

com

Lasand la o parte nevoia de senzational, as vrea sa comunic parerea mea despre acest subiect de larg interes, fara sa am pretentia detinerii adevarului suprem.Sustinatori detoxifierii indeamna la eliminarea din meniul zilnic a carnii, lactatelor, graului integral, cofeinei, alcoolului, sarii, zaharului, mancarii gatite.Sunt indicate, in schimb, fructele, legumele, leguminoasele, pastele fara grau, orezul brun, fructele oleaginoase (nuci, migdale etc.) si foarte multa apa Ca efecte ale intoxicarii organismului cu toxine (pesticide, aditivi alimentari, poluanti din mediul inconjurator, inclusiv cele amintite anterior: carne, lactate etc.) ni se indica scaderea imunitatii, cresterea in greutate , disconfortul abdominal, durerile de cap, ametelile, caderea parului, oboseala, scaderea memoriei si altele.Pe langa faptul ca nu exista studii stiintifice serioase care sa certifice eliminarea toxinelor din organism dupa tinerea unei astfel de diete de detoxifiere, nu trebuie sa uitam dePermanent indepartam produsii nedoriti din corp, atat sintetici, cat si naturali, cu ajutorul ficatului si al rinichilor. Important este ca aceste organe sa functioneze corespunzator.Citeste si de ce apar pietrele la rinichi si cum pot fi prevenite, inclusiv prin alimentatie Faptul ca cele mai multe dintre persoanele care tin astfel de cure de detoxifiere sustin ca se simt mult mai bine, mai intinerite si pline de energie, se datoreaza mai multor cauze:- Alcolul si cafeina in exces pot produce dureri de cap, stari de ameteala- Mancarea in exces duce la cresterea greutatii si stari de disconfort abdominal, oboseala, calitate scazuta a somnului- Marirea cantitatii de apa consumate are efect benefic asupra functionarii organelor- Infometarea poate da un surplus de energie si o stare euforica intr-o oarecare masura, probabil o ramasita pe scara evolutiei, cand stramosii nostri erau nevoiti sa-si adune ultimele puteri pentru a incerca sa-si procure hranaNormal ar fi ca tot timpul sa avem in vedere o alimentatie sanatoasa. In practica, multa lume prefera sa manance haotic, fara sa tina seama de cantitatea si calitatea hranei si, din cand in cand, sa tina cate o dieta slab cantitativa si alcatuita din alimente de natura vegetala, in stare naturala sau foarte putin procesate. Adesea, oamenii disperati recurg la solutii disperate.Bineinteles ca se vor simti mai bine, dar,In plus, in procesul de hranire conteaza mult si diversitatea alimentelor, culoarea, gustul, mirosul, de aceea este de dorit sa avem o multitudine de materii prime, cat si diferite modalitati de preparare a hranei.Ar fi bine sa nu dam crezare retetelor miraculoase de vindecare a unor afectiuni grave, deoarece in cele mai multe cazuri, rezultatul poate fi catastrofal. Nu contest faptul ca asa-numita detoxifiere poate ajuta procesul de ameliorare a unor suferinte, dar insotita de un tratament adecvat, sub supraveghiere de specialitate.