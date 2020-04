O noua metoda de administrare a medicamentelor, cu o eficienta surprinzatoare

Ziare.

Oamenii de stiinta de la Houston Methodist Research Institute, SUA, au testat un sistem de transport al medicamentelor care foloseste trigliceridele si care are o rata de absorbtie de 25%, mare pentru medicamentele orale, conform Medical Xpress Testele, realizate pana acum doar pe soareci, au aratat ca acest sistem de transport al substantelor active din medicamente in corpul uman este chiar mai eficient decat injectiile intravenoase. Acest sistem foloseste acizii grasi din trigliceride, acizi grasi care se gasesc in sangele nostru.In cadrul acestui studiu, cercetatorii au testat pe cobai un medicament oral pentru diabet, ale carui substante se "lipesc" de trigliceride si care are o rata de absorbtie de 25%."Stim ca organismul uman poate absorbi acizii grasi, asa ca am decis sa legam chimic moleculele de medicamente biologice de acizii grasi pentru a vedea cat de bine sunt absorbite aceste medicamente in sistemul gastrointestinal. Se dovedeste ca abordarea noastra a fost eficienta", a declarat dr. Haifa Shen, profesor de Nanomedicina al institutului mentionat.La medicamentele biologice, precum cele pentru diabet, administrarea orala se dovedeste a fi ineficienta, pentru ca enzimele si acizii din sistemul digestiv le descompun. Astfel, persoanele care sufera de diabet trebuie sa apeleze la tratamentele intravenoase, acestea implicand costuri financiare, disconfort etc.Ramane sa se stabileasca gradul de toxicitate al acestei metode, dupa care se va trece la studiile clinice pe oameni, se arata intr-un raport publicat de jurnalul Science Advances.Citeste si Soareci vindecati de diabet in doar doua saptamani, in urma unui experiment A.P.