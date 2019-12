Ziare.

com

Concret, subiectii, oameni suferind de obezitate, un nivel mare al zaharului in sange, tensiune si colesterol mari, au avut doar de castigat de pe urma unei diete care le impunea sa manance doar intr-un interval de 10 ore, arata Science Alert Subiectii au fost alesi cu grija, li s-au facut teste si, pe parcursul a 12 saptamani, au urmat aceasta "dieta", fara sa faca alte schimbari.Si-au ales singuri fereastra in care sa manance - 9.00 - 19.00, de exemplu - in functie de stilul de viata, si au respectat-o. Li s-a permis sa bea apa si sa-si ia pastilele in afara ei, dar atat.Dupa 12 saptamani s-au prezentat pentru analize, inclusiv ale sangelui, si in cazul tuturor au fost mai bune decat la inceperea studiului. Majoritatea pierdusera in greutate, mai cu seama grasime din zona abdominala, nivelul zaharului din sange era mai mic, tensiunea asemeni, la fel si colesterolul "rau". Iar toate acestea s-au intamplat fara a face mai multa miscare decat inainte si fara ca totalul caloriilor sa fie redus cu mai mult de 8%, dupa cum noteaza autorii studiului.Mai mult, calitatea somnului a fost mai buna si nici nu a existat acea senzatie de foame de dinainte de culcare.Interesant este ca si dupa terminarea studiului, desi nu li s-a cerut, 70% dintre subiecti au pastrat aceste obiceiuri pentru cel putin un an, starea sanatatii continuand sa se imbunatateasca. Unii dintre ei au micsorat doza medicamentelor, altii chiar au renuntat complet la o parte din medicatie, la sfatul medicului.Totusi, autorii studiului mentioneaza ca o astfel de dieta ar trebui tinuta, in cazul oamenilor cu probleme de sanatate, doar sub supreavegherea medicului. In cazul acestui studiu, subiectii au avut tot timpul bratari care sa le monitorizeze tot felul de valori, pentru a nu se pune in pericol.Citeste si Dieta care lupta cu depresia, eficienta dupa doar 3 saptamani. Ce ar trebui sa mananci A.P.