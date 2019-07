Ce se poate intampla daca faci 1.000 de genuflexiuni dintr-un foc. Iata ce au patit doua adolescente

Ziare.

com

Tinerele s-au intrecut, incercand sa vada care este mai rezistenta. Au fost declarate ambele castigatoare, asa ca lupta s-a terminat. In final, insa, amandoua au pierdut, arata Live Science La o distanta de doua zile, aveau dureri intense in picioare, nu le mai puteau indoi, iar urina lor era maronie. Ambele au fost diagnosticate cu ribdomioliza.Rabdomioliza se produce cand musculatura este lucrata puternic, fibrele sunt distruse si elibereaza continutul toxic in sange.Substantele eliminate dauneaza rinichilor si provoaca dureri, inflamatie si, in anumite cazuri, cedarea organelor.Rabdomioliza ar fi putut fi prevenita daca s-ar fi consumat multe lichide dupa efortul fizic intens.Astfel de probleme au, in general, cei care nu fac de felul lor sport. Atunci cand exagereaza, poate surveni asa ceva. E un pericol la care se expun inclusiv cei care toata saptamana sunt sedentari, iar sambata iau cu asalt sala de sport, antrenandu-se exagerat.A.P.