Cum slabesti fara sa te infometezi

Iti propun o abordare sanatoasa:1.- obiceiurile tale alimentare sau stilul de viata (de cele mai multe ori ambele) gresite te-au adus in punctul in care nu esti multumit (a) de felul in care arati si/sau te simti.2., pentru a-ti da seama care dintre ele ar trebui corectate, pentru a ajunge la greutatea ideala si la un stil de viata sanatos.3.. Pentru fiecare aliment nesanatos exista si o optiune sanatoasa (inlocuieste painea alba cu paine integrala, orezul alb cu cel brun, branzeturile cu continut mare de grasime cu branzeturi mai slabe, dulciurile procesate cu fructe proaspete sau confiate, ciocolata cu continut mare de zahar cu ciocolata amaruie etc.)4.. Citeste despre fiecare aliment in parte si invata sa le combini corect (de exemplu: pentru o silueta de vis, proteinele se armonizeaza cel mai bine cu legumele, nu cu alimente bogate in amidon).Citeste si 8 gustari sanatoase cu mai putin de 200 de calorii 5.Asa cum iti programezi intalnirile sau alte evenimente, invata sa oferi si meselor importanta cuvenita. Tine cont de regula celor trei mese principale si doua gustari (intre mese), luate aproximativ la aceeasi ora in fiecare zi si vei observa schimbari pozitive, destul de repede.6.. Oricat de ocupat (a) ai fi, este foarte important sa constientizezi ca sportul nu este optional in dietele de slabire si, in general, pentru un stil de viata sanatos si echilibrat. Daca nu esti suficient de motivat (a), apeleaza la un antrenor personal care te poate ghida pe drumul asta.7.. Cand suntem obositi avem tendinta de a manca mai mult, pentru a ne recupera energia.8.. Proteinele sunt esentiale pentru un organism sanatos si tin foamea la distanta pentru mai mult timp.Nu uita, e mai bine sa ajungi la rezultatele dorite cu pasi mici, practicand un stil de viata sanatos, decat prin intermediul unei diete drastice, care iti poate afecta sanatatea in mod iremediabil. Poti apela la specialisti in nutritie si sport, care te vor asculta cu atentie si iti vor da sfaturile cele mai potrivite, in functie de istoricul, particularitatile si obiectivele tale.