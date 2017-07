Descopera exercitiile care iti sculpteaza abdomenul fara sa-ti afecteze coloana (Video)

Ziare.

In primul rand trebuie sa stii ca daca vrei patratele vizibile si nu ai redus suficient grasimea corporala, niciun fel de exercitiu pentru abdomen nu e cel mai bun exercitiu pentru abdomen.Mai mult decat atat, daca vrei ca pe viitor sa nu ai probleme cu coloana, atunci evita sau cel putin limiteaza "abdomenele" clasice, rasucirile si "crunch"-urile de toate felurile.Aceste exercitii fac mai mult rau decat bine, mai ales daca faci parte din categoria celor ce-si petrec ziua pe scaunul de la birou sau preponderent in masina.Iata si de ce: daca tii coloana "indoita" intr-o anumita directie ore in sir (pe scaun in masina sau la birou), apoi o mai indrepti si iar o indoi de sute de ori facand abdomene, nu va dura mult pana cand mai apare o uzura microscopica (delaminare) in discurile intervertebrale. Apoi inca una, si inca una, pana cand se declanseaza si durerea.Vestea buna este ca poti avea un abdomen definit, cu patratele vizibile, ca modelele din reviste si fara a-ti afecta coloana. Trebuie doar sa stii cum sa-ti antrenezi abdomenul in mod inteligent, dezvoltandu-ti astfel muschii care iti ofera acest "six pack" si scazand drastic riscul accidentarilor si al durerilor spatelui inferior.Scopul pentru care a fost creat abdomenul si care ne da indiciul in legatura cu cea mai corecta si eficienta antrenare a lui este acela de a oferi rezistenta miscarii - de a transmite forta intre partea superioara si cea inferioara a corpului FARA a se indoi. De aceea, cele mai bune exercitii pentru abdomen sunt cele care se opun miscarii!Aceste exercitii nu iti afecteaza treptat-treptat coloana si nu iti strica din ce in ce mai mult postura, ci iti creeaza o baza solida pentru toate miscarile, iti ofera mai multa forta la alte exercitii, iti permit sa previi durerile si accidentarile de spate si, nu in ultimul rand, iti dezvolta forme atragatoare ca ale modelelor.Aici includem toate exercitiile pentru dezvoltarea si intarirea abdomenului, care nu implica miscarea ci rezistenta la miscare, sau cu alte cuvinte anti-miscarea.Aceste exercitii sunt clasificate in:-anti-extensie (de exemplu plansa) ;-anti-flexie-laterala (de exemplu plansa laterala) ;-anti-rotatie (de exemplu presa Pallof) ;-anti-flexie (genuflexiunile si indreptarile - pe care oricum ar trebui sa le faci daca vrei un corp de invidiat).Mai multe informatii si exemple video cu acest tip de exercitii pentru abdomen pot fi gasite pe antrenorulmeupersonal.ro Toate exercitiile de mai sus sunt extrem de valoroase atat timp cat sunt executate corect. Dar raspunsurile la alte intrebari extrem de importante precum: pe care sa le folosesti, cat de des, cate repetari, cu ce greutatea, ce tempo, cata pauza sau ce variatie difera de la persoana la persoana.