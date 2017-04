Reguli simple si usoare pentru a slabi dupa Paste

Ziare.

Acum ca Pastele a trecut, a venit timpul sa revenim la stilul de viata sanatos si sa ne recapatam silueta dorita. Mai jos gasesti cateva sfaturi in privinta asta. Trebuie doar sa tii cont de ele, pentru inceput.In primul rand,. O dieta sanatoasa inseamna trei mese principale si doua gustari. Pentru a ne mentine greutatea ideala, regula de a manca la ore fixe in fiecare zi se aplica si in cazul gustarilor.Cele mai recomandate alegeri pentrusunt cele cu cotinut redus de zahar, grasimi si sare: fructele si legumele proaspete, lactatele, cerealele si semintele oleaginoase.. Cina trebuie servita cu 3-4 ore inainte de culcare si ar fi de preferat sa nu contina carbohidrati., nu doar la sala de fitness - mergi pe jos cat mai mult, iar daca job-ul tau implica statul pe scaun 8h/zi, iti recomand sa faci stretching timp de cateva minute, dupa fiecare ora. Iata AICI cateva idei despre cum sa faci stretching.pe care le consumi de obicei sau cu care ai exagerat in ultimele zile cu ciocolata neagra. Este mult mai saraca in calorii si, in plus, iti mentine sanatatea inimii.Atat timp cat consumi alimente sanatoase, te hidratezi foarte bine, iti faci timp pentru sport de cateva ori pe saptamana si, nu in ultimul rand, te odihnesti suficient, vei ajunge foarte repede la silueta dorita si, cel mai important, vei avea mai multa energie si vitalitate.