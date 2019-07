Fumatul nu ataca doar plamanii. Iata ce le face ochilor tai

Ziare.

com

Potrivit Asociatiei britanice a Optometristilor, fumatorii sunt de doua ori mai predispusi sa-si piarda vederea, comparativ cu cei care nu au acest obicei, arata BBC Asta pentru ca fumul de tigara agraveaza o serie intreaga de afectiuni ale ochilor.Concret, fumul de tigara contine chimicale toxice care nu doar irita, ci chiar imbolnavesc ochii.De exemplu, particulele fine de metale grele, asa cum sunt cuprul si plumbul, se acumuleaza la nivelul cristalinului, ducand in final la cataracta.Apoi, in cazul in care fumatorul este diabetic, nu face decat sa inrautateasca problemele care exista deja, deteriorand si mai tare vasele de sange de la nivelul retinei.In plus, fumatorii sunt de trei ori mai predispusi sa fie diagnosticati cu degenerescenta maculara. Riscul sa-si piarda vederea subit este de 16 ori mai mare in cazul lor, mai arata studiile realizate pana in prezent.Vezi si O femeie sufera de cel mai ciudat tip de orbire. Vede ceva doar daca e in miscare A.P.