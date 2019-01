In premiera, au fost create vase de sange umane perfecte, in laborator. Ar putea ajuta la vindecarea unor boli grave

Ziare.

In loc sa creeze un nou medicament util diabeticilor, oamenii de stiinta au creat in laborator niste vase de sange care nu se ingroasa, asa cum se intampla in cazul diabeticilor si nu numai.De obicei, aceasta ingrosare a vaselor de sange face ca oxigenul si nutrientii sa nu mai ajunga in cantitate corespunzatoare la tesuturi, ceea ce poate duce la o serie intreaga de probleme de sanatate, de la faptul ca rinichii pot ceda pana la atacuri de cord sau accidente vasculare.Insa vasele de sange create in laborator, din celule stem, nu se ingroasa, ceea ce inseamna ca toate aceste riscuri dispar, se arata intr-un raport publicat de Nature si preluat de Science Alert Transplantate la soareci, aceste vase de sange modificate au functionat perfect. "Ce este entuziasmant (...) este ca am putut crea vase de sange umane reale din celule stem", a precizat Reiner Wimmer, din cadrul Universitatii British Columbia, autorul studiului.Practic, astfel de vase pot influenta sanatatea intregului organism, din moment ce fiecare organ in corp depinde de sistemul circulator, a explicat Reiner Wimmer.