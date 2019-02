Inca un pas spre regenerarea membrelor pierdute. Ce-au reusit sa faca oamenii de stiinta pe soareci

Ziare.

Un vis frumos sau nu doar atat? Se pare ca nu e vorba despre un scenariu SF. Oamenii de stiinta americani, de la Texas A&M University, au reusit sa faca un deget amputat sa creasca din nou, in laborator, la cobai, prin simpla adaugare a doua proteine.Descoperisera deja ca aplicarea unei proteine, BMP2, ajuta osul sa se regenereze. Insa era nevoie si ca articulatiile si cartilajele sa creasca la loc. Pentru ca acest lucru sa se intample a fost folosita proteina BMP9. Cand degetul amputat a fost tratat cu acest cocteil de proteine, minunea s-a intamplat in doar trei zile, arata Science Alert In lipsa acestor doua proteine, zona s-ar fi vindecat ca in mod normal, se arata intr-un raport publicat de jurnalul Nature Communications.Oamenii de stiinta au mai observat ca cele mai bune rezultate se obtin atunci cand este aplicata intai proteina BMP2, iar BMP9 dupa o saptamana.Chiar daca inclusiv in ceea ce priveste soarecii mai e destul pana la a se reusi regenerarea completa a unui membru - nu mai vorbim de oameni -, sunt pasi importanti in aceasta directie, tinand cont ca oamenii sunt similari soarecilor in ceea ce priveste scheletul si felul in care se sudeaza acesta.Oamenii de stiinta implicati in studiu sunt de parere ca organismul nostru are toate mijloacele de a se regenera, insa, dintr-un motiv sau altul, nu o face. Ramane de descoperit cum poate fi stimulat in aceasta directie sau ce il impiedica sa o faca.Citeste si O data la 7 ani putem spune ca tesuturile noastre s-au regenerat A.P.