Dulciuri, dupa reteta nutritionistului: Gustoase si cu mai putine calorii

Tot mai putine persoane folosesc ingredinte naturale, pentru a face dulciuri in casa; totul se bazeaza pe creme, praf la plic, multa margarina, frisca, tot la plic, creme de cacao care nu contin cacao. Pe langa faptul ca ingrasa foarte tare, mai sunt si extrem de nesanatoase.In general, dulciurile sunt o combinatie de zahar, faina, grasimi procesate, lapte. Pot contine insa si o serie de componente artificiale, cum ar fi: arome alimentare, conservanti, potentiatori de gust.Consumul de dulciuri facute in casa sau cumparate (consumul de " calorii goale") in cantitati mari si des duc, in timp, la obezitate , la boli cardiovasculare si diabet , dar asta nu inseamna ca din in cand nu ne putem desfata cu un desert facut din ingredinte "curate", chiar in bucataria noastra.De mentionat e faptul ca; dulciurile se consuma ca atare, mai bine zis,, iar momentul cel mai potrivit pentru a ne "face de cap" cu o prajitura ramane clar, de preferat pana in ora 14.00 si neaparat cu o lunga plimbare pe jos dupa aceea sau o ora de antrenament in sala de sport, in aceeasi zi, explica pentrunutritionistul Nela Pricop.Exista cu siguranta si variante de dulciuri facute in casa ceva mai "prietenoase" cu sanatatea si corpul nostru. Acestea contin ingrediente naturale, asociate corect, insa chiar si asa nu pot fi consumate la discretie.si de ce nu, cu putina nuca pot fi oricand o alternativa la torturile si prajiturile cu foarte multa crema si extrem de insiropate. In locului zaharului se pot oricand folosi cateva fructe uscate sau indulcitorul din stevia.se poate face din banane coapte si inghetate, fructe de padure sau piersici sau orice alt fruct doriti. Este extrem de simplu de facut: se blendeaza 2 categorii de fructe cu lapte vegetal - cel de cocos e minunat pentru deserturi -, se indulceste cu miere, se toarna in forme si se da la congelator. Daca adaugati un iaurt mai gras, deja veti avea oin toata regula., de capsune, de mango, de cocos se pot face foarte usor doar ptin amestecarea unei smantani de buna calitate cu fructe. Produsul finit va fi usor, delicios si racoros.Merele, perele, gutuile sunt minunate coapte, aromate cu scortisoara si asociate cu o inghetata facuta din iaurt gras.Puteti aduce cateva modificari si retetelor clasice de dulciuri facute in casa pentru a le face mai sanatoase. De exemplu, laputem adauga un lapte vegetal sau lapte de capra. Putem pastra ouale, dar in locul fainei albe clasice putem adauga fie 1-2 banane nu foarte coapte sau faina de migdale sau un alt tip de faina. In plus, se poate renunta complet la adaosul de zahar, avand in vedere ca pot fi consumate cu topping de fructe sau gemuri din fructe, fara indulcitori.Modificari asemanatoare putem aduce si retetei desi nu numai.Incercati sa preparati dulciuri din ingredinte naturale si sa includeti cat mai putine ingrediente - cu cat gatiti mai simplu, cu atat va fi mai sanatos si veti avea parte de mai putine calorii.