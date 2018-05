4 probleme ale pielii care pot sa apara in sarcina

Ziare.

Doctorul Alina Suru, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, a explicat pentrucare sunt problemele cutanate ce pot aparea in aceasta perioada si care dintre ele vor disparea de la sine sau pot fi tratate dupa nastere.1.Hiperpigmentarea este legata de crestera productiei de melanina ca urmare a fluctuatiei nivelurilor de hormoni din organism. Un exemplu de hiperpigmentare in timpul sarcinii este melasma - caracterizata prin pete maronii indeosebi pe fata, obraji, nas si frunte.Anumite masuri de preventie, cum ar fi folosirea produselor de protectie solara cu SPF 30+, limitarea expunerii la soare intre orele 11:00 si 16:00, precum si folosirea unor piese vestimentare potrivite, care sa protejeze pielea de razele ultraviolete, pot ajuta la prevenirea melasmei in timpul sarcinii.2.Aparitia vergeturilor de-a lungul abdomenului, feselor, sanilor sau coapselor reprezinta un fenomen frecvent in timpul sarcinii. Desi deseori se estompeaza, ajungand de la culoarea rosiatica initiala la argintiu/alb, din pacate in rare cazuri ele pot fi indepartate complet, diferintele optiuni de tratament ajutand doar la ameliorarea lor.3.Numita si "linia de sarcina", aceasta apare din cauza pigmentarii liniei albe, de-a lungul liniei mediane a abdomenului, de la ombilic pana la simfiza pubiana, uneori cu extensie superioara la apendicele xiphoid.Desi poate fi observata si mai devreme de la un caz la altul, aceasta linie se prezinta de obicei in jurul celei de-a 5-a luni de sarcina, hormonul de stimulare a melanocitelor creat de placenta fiind principalul factor care contribuie la aparitia ei. De obicei, aceasta linie isi pierde din intensitate dupa nastere.4.Hiperpigmentarea cicatricilor recente, cresterea numarului, dimensiunii si gradului de pigmentare a nevilor melanocitari (alunitelor) si accentuarea efelidelor (pistruilor) sunt schimbari aflate in directa legatura si ele cu modificarile hormonale ce apar odata cu sarcina.Modificarile hormonale accelereaza productia de melanina, insa acest fenomen este unul temporar si se va regla dupa nastere, iar zonele afectate vor reveni la normal in cele mai multe cazuri. Pe langa productia de melanina in exces, expunerea la soare poate contribui si ea la aparitia acestor probleme ale pielii.Citeste si Produsele pentru bebelusi: Cum sa le alegi si cat de periculoase sunt Asadar, cele mai multe dintre problemele cutanate asociate cu sarcina se vor rezolva de la sine dupa venirea pe lume a bebelusului. Daca ele nu dispar, exista diferite tratamente care dau rezultate multumitoare, insa sunt recomandate dupa perioada de alaptare si numai dupa consultarea unui medic specialist.