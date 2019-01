Dermatita seboreica se agraveaza in sezonul rece. Cum puteti sa scapati de matreata si sa aveti un scalp sanatos

Psoriazisul si alopecia, printre complicatiile afectiunii

Fototerapia, tratament modern si non-invaziv

Laserul, de la chelie la frizerie

Ziare.

com

Dermatita seboreica apare, de regula, la nivelul scalpului (matreata, ca principal simptom), insa poate aparea si la nivelul tenului, zonei urechilor, a decolteului si altor zone ale pielii bogate in glande sebacee. Printre cele mai frecvente neplaceri care insotesc afectiunea se numara mancarimile locale suparatoare, scuamele albicioase, grase sau uscate (matreata), urmate de iritatatie si roseata, dar si hiperseboree (ingrasarea excesiva a parului).Afectiunea nu se manifesta tot timpul, ci in pusee, asadar exista momente in care simptomele sunt mai intense si altele in care acestea lipsesc cu desavarsire. In functie de severitatea simptomelor, dermatita seboreica poate fi usoara, medie sau grava. Afectiunea recidiveaza in special in sezonul rece, atunci cand expunerea la soare este redusa, dar si in perioadele de stres si epuizare fizica si intelectuala.Se declanseaza, de obicei, la pubertate si episoadele de recidiva pot aparea pana in jurul varstei de 50 de ani, fiind prezenta uneori si la seniori. Se intalneste si la bebelusi, fiind transmisa genetic de la mama, dar simptomele se reduc dupa primele saptamani de la nastere, foarte rar fiind necesar un tratament medicamentos."Responsabila de aparitia dermatitei seboreice este o ciuperca numita Malassezia Furfur. In mod normal, aceasta traieste la nivelul pielii fara a o afecta in vreun fel. La unele persoane, insa, ea se inmulteste excesiv in mediul creat de secretia exagerata de sebum, iar la nivelul pielii apare raspunsul inflamator", explica pentru Ziare.com Dr. Marcela Scraggs, medic primar dermatologie si venerologie, in cadrul Bioderm , Bucuresti.Desi cauzele exacte ale afectiunii nu se cunosc, mostenirea genetica, oboseala cronica, scaderea sistemului imunitar, privarea de somn, diferentele mari de temperatura, expunerea la caldura, umezeala, contactul cu substante iritante, aplicarea unor produse de ingrijire care contin alcool si usuca pielea, spalarea rara sau exagerata a parului, tulburarile neurologice, boala Parkinson, anumite pastile (cum sunt sarurile de litiu) reprezinta o parte din factorii de risc ai afectiunii.Netratata, dermatita seboreica poate favoriza caderea parului si alopecie secundara sau poate evolua in psoriazis. In plus, poate determina aparitia unor infectii bacteriene si iritatii pe suprafete foarte mari ale pielii.Diagnosticul este pus de medicul dermatolog in urma unui consult clinic. Pentru a exclude alte afectiuni sau o dermatita seboreica severa, se poate face si o biopsie. Afectiunea este cronica, dar vestea buna este ca simptomele pot fi tinute sub control, raspunsul la tratament fiind foarte bun. Pentru formele usoare, se recomanda sampoane speciale care contin concentratii de sulf, seleniu si zinc, atat pentru spalarea parului, cat si a corpului.Pentru cazurile mai grave, poate fi nevoie, pentru putin timp, de creme pe baza de cortizon. Acestea din urma pot avea o serie de efecte adverse, daca sunt administrate pe termen lung. In anumite situatii, imunosupresivele inlocuiesc cortizonul (medicamente care atenueaza sau suprima reactiile imunitare ale organismului).Soarele este prietenul persoanelor care se confrunta cu dermatita seboreica, intrucat ultravioletele inhiba proliferarea ciupercii responsabile de aparitia leziunilor si calmarea inflamatiei. Vara, expunerea la soare este la indemana. In sezonul rece, acest lucru este mai putin facil, dar dermatologia moderna ofera o alternativa terapeutica care suplineste cu succes ultravioletele naturale: fototerapia cu UVA si UVB (ultraviolete de tip A si de tip B).In plus, cu ajutorul acesteia pot fi accesate si zone in care pana si lumina soarelui nu poate patrunde in mod natural."Fototerapia cu ultraviolete este o procedura nedureroasa si neinvaziva, care face diferenta in tratamentul si controlul afectiunii. Timp de cateva minute, in functie de fiecare caz, pacientul este expus la o lumina rece, de o intensitate controlata, care nu afecteaza pielea", spune medicul Marcela Scraggs.In functie de gradul de raspandire al dermatitei, exista aparate de fototerapie destinate tratarii intregii suprafete corporale (cabina Waldmann) sau aparate care actioneaza tintit pe anumite zone ale corpului - scalp, zona mainilor si a picioarelor (Excilite NB-UVB, aparatul Waldmann) . "Medicul dermatolog este singurul in masura sa stabileasca durata si frecventa sendintelor, tinand cont de istoricul medical si de cat de avansata este afectiunea", adauga dr. Marcela Scraggs.Una dintre complicatiile dermatitei seboreice este alopecia sau caderea parului, o problema care poate fi rezolvata tot cu ajutorul tehnologiilor noi. Terapia Sunetics, de exemplu, trateaza eficient alopecia in cazul persoanelor care inca mai pastreaza foliculi de par si ajuta la ameliorarea inflamatiei scalpului. Aparatul este sigur, fiind aprobat in anul 2007 de Food and Drug Administration, in cea mai sigura clasa dupa standardele FDA."Aparatul emite o lumina rosie de joasa intensitate, cu o lungime de unda de 650 nm, care patrunde la aproximativ 4 mm in profunzimea pielii si acopera intreaga arie a scalpului. Au loc astfel stimularea metabolismului celular, intensificarea circulatiei sangelui si regenerarea celulara. Tratamentul cu Sunetics le este recomandat celor care nu vor sa apeleze la chirurgie sau in cazul carora medicamentele nu au dat rezultate", detaliaza medicul dermatolog.Rezultatele se vad inca din primele trei luni de tratament, cand pierderea excesiva a parului este stopata. Dupa 6 luni de la inceperea tratamentului, parul isi schimba structura, devine mai gros si mai lucios."E nevoie de cel putin 50 de sedinte de aproximativ 30 de minute, intr-un an, pentru efect maxim", completeaza medicul Marcela Scraggs.